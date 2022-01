Saúde Fiocruz pede à Anvisa registro de novo teste único de Covid e gripe

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2022

Novo teste vai permitir diagnosticar Covid ou gripe com uma só coleta de exame. Foto: Reprodução

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) encaminhou à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o registro de um novo teste do tipo RT-PCR capaz de detectar e diferenciar os vírus da influenza A e B, causadores da gripe, e o Sars-CoV-2, responsável pela Covid-19. Com isso, o diagnóstico pode ser feito com uma única coleta.

O virologista Fernando Motta acredita que esse produto pode ser oferecido no SUS (Sistema Único de Saúde) e que representaria uma diminuição de custo em comparação com a testagem feita atualmente nos postos públicos de saúde.

“Sempre que falamos em infecção respiratória, nós nos referimos a um tipo de doença que pode ser provocado por uma enorme gama de microrganismos. Por se tratar de doenças cujos sintomas são muito semelhantes, realizar a identificação do agente causador sem a realização do diagnóstico laboratorial é algo desafiador. A disponibilização desses kits no SUS permitirá de modo econômico e com alto processamento a identificação viral oportuna desses agentes, com o método que é o padrão ouro para o diagnóstico das doenças causadas por vírus respiratórios no mundo”, explicou o virologista.

O produto foi desenvolvido pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do IOC (Instituto Oswaldo Cruz), que atua como referência em vírus respiratórios para o Ministério da Saúde, e pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz).

A Fiocruz é o principal fornecedor de exames de diagnóstico da Covid do Ministério da Saúde, já tendo fornecido cerca de 20 milhões de testes RT-PCR (moleculares) e cerca de 45 milhões de exames rápidos de antígeno.

O produto só poderá ser colocado na rede pública de saúde com a liberação da Anvisa.

