Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

O câncer bucal é um tumor maligno que afeta o lábio, a gengiva, a bochecha, o palato e a língua Foto: Divulgação O câncer bucal é um tumor maligno que afeta o lábio, a gengiva, a bochecha, o palato e a língua. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Realizado na primeira semana de novembro, o Movimento Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca tem o objetivo de estimular ações preventivas e campanhas educativas relacionadas à patologia. A data serve como alerta para que a população tenha consciência dos fatores de risco, conheça os sintomas, possa diagnosticar precocemente a doença, além de buscar assistência adequada.

Para a cirurgiã-dentista da Hapvida Interodonto Ana Luísa Nolasco, o diagnóstico precoce é importante para que haja uma maior chance de cura e um aumento da sobrevida dos pacientes. “A prevenção deve ser iniciada no autoexame para detectar possíveis alterações, para que se busque um diagnóstico inicial e o tratamento ideal”, afirmou.

Segundo a profissional, a realização do autoexame em frente ao espelho é uma das formas de facilitar a visualização de regiões importantes para o diagnóstico, como o palato, a língua, a gengiva, os lábios, o assoalho bucal e a área do pescoço. “É preciso analisar a coloração e a presença de manchas, feridas e nódulos nessas áreas. Lembrando que o autoexame não substitui o exame clínico com profissionais especializados”, destacou.

Sintomas

O câncer bucal é um tumor maligno que afeta o lábio, a gengiva, a bochecha, o palato e a língua. A patologia atingiu mais de 15 mil pessoas em 2022, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Segundo Ana Luísa, os sintomas podem se manifestar de diversas formas, a exemplo de lesões na cavidade oral ou nos lábios sem cicatrização por mais de 15 dias, podendo agravar ou sangrar, além de manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na área da língua, do céu da boca ou da bochecha. A presença de nódulos na região do pescoço ou a rouquidão persistente também configuram importantes sinais de alerta.

“Em casos mais avançados, pode haver dificuldade na mastigação, ao engolir, na fala, com a sensação de ter algo preso na garganta e dificuldade na movimentação da língua”, informou a dentista. Para reforçar o cuidado com a saúde e estimular a prevenção da doença, é importante estar atento aos principais fatores de risco, evitando a exposição inadequada ao sol, o uso de álcool, o fumo e a higiene bucal inadequada.

