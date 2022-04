Rio Grande do Sul Fiscais apreendem mais de uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo em mercados no interior do RS

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Produtos com prazo de validade vencido foram recolhidos Foto: MP/Divulgação Produtos com prazo de validade vencido foram recolhidos. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar do Ministério Público fiscalizaram três mercados em Seberi, no Norte do Rio Grande do Sul, na terça-feira (12). Durante a ação, foi apreendida 1,3 tonelada de alimentos impróprios para o consumo.

Um dos estabelecimentos fiscalizados teve a padaria e o depósito interditados. Os demais foram apenas autuados. Os fiscais encontraram produtos sem indicação de procedência, com prazo de validade vencido e armazenados de forma inadequada, além de péssimas condições de higiene.

Também participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Seberi, das secretarias estaduais da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Polícia Civil e da Brigada Militar.

