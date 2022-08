Rio Grande do Sul Fiscais apreendem mais de uma tonelada e meia de alimentos impróprios para o consumo no interior do RS

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quatro estabelecimentos foram autuados em Mata, na Região Central Foto: MP/Divulgação Quatro estabelecimentos foram autuados em Mata, na Região Central. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais uma operação no interior do Rio Grande do Sul, agentes da força-tarefa do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), apreenderam 1,6 tonelada de alimentos impróprios para o consumo em quatro estabelecimentos comerciais em Mata, na Região Central do Estado, na quinta-feira (19).

Todos os locais foram autuados. Um dos mercados fiscalizados não possuía a atividade de açougue em seu alvará sanitário. As principais irregularidades encontradas pelos fiscais durante a ação foram carnes armazenadas de forma inadequada, produtos sem procedência, com a validade vencida ou sem prazo de validade e alimentos clandestinos.

Os nomes dos estabelecimentos vistoriados não foram divulgados pelo MP. Além do órgão, a operação contou com a participação de representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Mata, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul