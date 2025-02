Rio Grande do Sul Fiscalização apreende em mercados de Cidreira quase 3 toneladas de alimentos impróprios ao consumo humano

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Força-tarefa encontrou itens vencidos, mal conservados e sem indicação de procedência. (Foto: Divulgação/Ministério Público do RS)

Durante fiscalização nessa quarta-feira (5) em três mercados de Cidreira (Litoral Norte), a força-tarefa do programa “Segurança dos Alimentos”, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, aprendeu mais de 2,7 toneladas de produtos impróprios ao consumo humano. Os itens incluem carne, embutidos, iogurtes, queijos e produtos de padaria, tudo devidamente inutilizado pelos agentes.

As principais irregularidades constatadas no estabelecimento foram prazo de validade vencido, conservação fora da temperatura adequada, ausência da indicação de procedência e até artigos sem rótulo. No site mprs.mp.br é possível conferir galerias de fotos realizadas durante as visitas aos locais – algumas imagens dos produtos evidenciam as más condições dos produtos e a higiene deficiente de alguns dos locais percorridos.

Torres

Também no Litoral Torres, a equipe esteve em três mercados na terça-feira (4). O saldo foi o recolhimento e destruição de aproximadamente 700 quilos de alimentos devido a problemas de conservação e identificação, incluindo carnes, embutidos, queijos, iogurtes, salgados e doces.

Além desses itens, foi flagrada a venda de álcool em índices de concentração proibidos para comércio nesse tipo de estabelecimento.

Pinhal

Na segunda-feira (3), a força-tarefa interditou um supermercado em Balneário Pinhal, devido às péssimas condições de higiene. O mesmo tipo de medida foi aplicada ao açougue e à padaria de um estabelecimento similar em Cidreira.

Ao todo, foram apreendidas mais de 5,4 toneladas de alimentos impróprios para consumo em cinco estabelecimentos dois dois balneários, mais três em Tramandaí. Outra irregularidade constatada foi a estocagem de 1 tonelada de lenha sem procedência comprovada e fracos com álcool de concentração proibida em mercados.

As ofensivas desta semana contaram com a participação do promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, e de seu colega Mauro Rockenbach, da Promotoria Especializada Criminal da capital gaúcha.

Também compareceram as promotoras Mari Oni Santos da Silva (Tramandaí) e Dinamárcia Maciel de Oliveira (Torres), bem como servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRS.

Completam a lista representantes dos departamentos de Vigilância Sanitária Municipal de Cidreira e Torres, bem como das secretarias estaduais da Saúde (SES), Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), além de policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) e Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM).

(Marcello Campos)

