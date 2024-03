Porto Alegre Fiscalização autua motorista por descarte de lixo no bairro Farrapos, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O motorista, de 40 anos, estava com carteira de habilitação e licenciamento vencidos e também foi autuado pela EPTC Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Diretoria-Geral de Fiscalização autuou na manhã deste sábado (16), o motorista de um caminhão que descartou resíduos irregularmente na rua Dona Teodora, no bairro Farrapos, em Porto Alegre. A ação foi flagrada por um agente do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), que registrou imagens do ocorrido.

“O trabalho de monitoramento no âmbito do descarte irregular de lixo faz parte da rotina da fiscalização municipal. Permanecemos mobilizados com o objetivo de reduzir o número de casos do tipo na Capital”, afirma a diretora da DGF, Lorecinda Abrão.

A infração ao artigo 43 do Código Municipal de Limpeza Urbana (Lei Complementar 728/2014) pode acarretar em multa de até R$ 495,80. O motorista, de 40 anos, estava com carteira de habilitação e licenciamento vencidos e também foi autuado pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Denúncias

As denúncias de descarte de lixo, galhos, móveis, eletroeletrônicos e resíduos de construção em locais e horários inadequados devem ser feitas por meio do número 156 ou no aplicativo 156+POA.

Serviço

O DMLU conta com as Unidades de Destino Certo, também conhecidas como Ecopontos, que recebem materiais diversos. Em caso de dificuldade de acesso a estes locais, o órgão oferece a modalidade de Coleta Especial Onerosa. Outra alternativa é o Bota-Fora, que atende 200 comunidades em vulnerabilidade social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/fiscalizacao-autua-motorista-por-descarte-de-lixo-no-bairro-farrapos-em-porto-alegre/

Fiscalização autua motorista por descarte de lixo no bairro Farrapos, em Porto Alegre

2024-03-16