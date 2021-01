Porto Alegre Fiscalização interdita estabelecimento por descumprir protocolos sanitários em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Agentes encontraram funcionários e clientes sem máscara e banheiro sem kit completo de higiene.

A prefeitura interditou um estabelecimento comercial na avenida Teresópolis, em Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira (14), por desrespeito aos protocolos sanitários de funcionamento. As operações de fiscalização são diárias e devem ser intensificadas no final de semana para evitar aglomerações e assegurar o cumprimento das medidas de segurança para o combate à proliferação do coronavírus.

O estabelecimento interditado funcionava como um bar, mas no local também foram encontradas seis máquinas caça-níqueis. Os agentes da equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Guarda Municipal flagraram funcionários e clientes sem máscara e a ausência de kit completo de higiene no banheiro.

Ao aderir ao Plano de Cogestão Regional, no último sábado (9), Porto Alegre passou a adotar as regras da bandeira laranja do Sistema Estadual de Distanciamento Controlado. Também no mesmo dia, foi publicado o decreto 20.891 com os novos protocolos sanitários gerais e setorizados para o funcionamento de atividades econômicas.

“A sociedade, os empreendedores, os empresários precisam se autorregulamentar. A liberdade ao funcionamento de atividades dada pela gestão do prefeito Sebastião Melo e do vice Ricardo Gomes só vai ser válida e mantida se houver a compreensão e a responsabilidade de que todos os protocolos sanitários devem ser seguidos. O não cumprimento vai significar aumento de casos e fechamento de estabelecimentos não por decreto, e sim por uma necessidade sanitária”, enfatiza o secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone. “A sensibilidade de todos é primordial neste momento para que os estabelecimentos se mantenham abertos.”

