Por Redação O Sul | 24 de Maio de 2020

O supermercado foi notificado e multado, e permanecerá fechado até que realize todas as adequações. Foto: Divulgação/PMSL O supermercado foi notificado e multado, e permanecerá fechado até que realize todas as adequações. (Foto: Divulgação/PMSL) Foto: Divulgação/PMSL

A Prefeitura de São Leopoldo interditou no sábado (23) um supermercado Bourbon do município por não cumprir as normativas do Decreto Municipal Nº 9482/20 e suas atualizações. No local, conforme a prefeitura, trabalhadores foram flagrados sem o uso de máscaras, além de excesso de clientes no interior da loja, confrontando as determinações que obrigam o uso da proteção por funcionários e clientes, e normatiza que somente poderá atuar estabelecimentos com 50% da sua capacidade máxima prevista no PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio) e APPCI (Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio).

O estabelecimento, localizado no Centro da cidade, foi autuado pela equipe de fiscais da Sedettec (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico), Semsad (Secretaria Municipal de Saúde) e da apoio da Guarda Civil Municipal.

Segundo a chefe do Departamento de Fiscalização, Patrícia Ferreira, o supermercado não estava com o PPCI disponível no momento da vistoria e atendia aproximadamente 500 pessoas. “Eles não tinham a informação de quantos clientes poderiam atender na sua capacidade máxima e sem esse documento não se pode comprovar quantas pessoas o local comporta”, explicou Patrícia.

“Os operadores de caixa utilizavam somente a proteção de acrílico no rosto e não as máscaras de proteção, que é obrigatório”, acrescentou.

Reincidente no descumprimento das normativas, o supermercado, conforme a prefeitura, foi notificado e multado, e permanecerá fechado até que realize todas as adequações.

Conforme o chefe de gabinete da Sedettec, Thiago Gomes, a fiscalização fará nova vistoria antes do local reabrir.

“A fiscalização retornará ao local na manhã desse domingo, 24 de maio, para verificar se as pendências foram sanadas para só então autorizar a reabertura”, informou Gomes.

