Esporte Flamengo massacra o Vitória por 8 a 0 e alcança maior goleada dos pontos corridos do Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pedro fez três gols na vitória do Flamengo sobre o Vitória. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Pedro fez três gols na vitória do Flamengo sobre o Vitória. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Flamengo viveu na noite histórica no Maracanã nesta segunda-feira (25). Diante de um estádio lotado e vibrante, a equipe comandada por Filipe Luís goleou o Vitória por 8 a 0, igualando a maior diferença de gols já registrada no Campeonato Brasileiro.

Desde os primeiros minutos, o rubro-negro carioca mostrou intensidade e superioridade técnica. A pressão inicial resultou em gol logo no primeiro minuto, quando Samuel Lino aproveitou espaço na área, finalizou de perna direita e contou com desvio na defesa antes da bola passar por baixo das pernas do goleiro Arcanjo. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Flamengo.

Pouco depois, a saída de bola equivocada do Vitória facilitou para o time da casa. Arcanjo tentou passe pelo meio, Saúl interceptou e serviu Arrascaeta, que ajeitou para Pedro. O centroavante dominou, driblou o marcador e marcou com uma cavadinha, ampliando a vantagem.

Sem conseguir reagir, o Vitória limitava-se a se defender e raramente passava do meio-campo. O Flamengo, por sua vez, seguia acumulando chances claras. Samuel Lino quase ampliou em jogada de cobertura, mas Lucas conseguiu evitar o gol em cima da linha.

O terceiro gol saiu aos 34 minutos, em uma trama ofensiva que envolveu passes rápidos. Varela cruzou da direita, Lino ajeitou e Arrascaeta bateu forte de esquerda, estufando a rede.

Na volta do intervalo, o ritmo seguiu avassalador. Logo aos dois minutos, Luiz Araújo, que havia acabado de entrar, encontrou Samuel Lino, que deixou Pedro livre para fazer o quarto. Três minutos depois, Lino marcou de cabeça após cruzamento de Varela, anotando o seu segundo no jogo.

Aos oito minutos, uma jogada individual de destaque: Samuel Lino passou por cinco adversários antes de servir Pedro, que escorou para Luiz Araújo ampliar. O massacre prosseguiu aos 14, quando Pedro aplicou um elástico no zagueiro dentro da área e marcou seu terceiro gol na partida, o sétimo hat-trick da carreira.

O placar foi fechado por Bruno Henrique, aos 35 minutos, convertendo pênalti após toque de mão do defensor Ramon dentro da área.

Com a goleada por 8 a 0, o Flamengo alcança um feito histórico e se coloca ao lado de outras partidas emblemáticas como a maior vitória já registrada no Brasileirão nos últimos 41 anos. Além do resultado expressivo, o desempenho coletivo chamou a atenção, com destaque para Samuel Lino, autor de dois gols e grande atuação, Pedro, que deixou três vezes sua marca, e Arrascaeta, que participou diretamente de diversas jogadas ofensivas.

Ficha técnica

– Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Viña); Jorginho, Saúl (De la Cruz) e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

– Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Wendell (Ricardo Ryller) e Ronald Lopes (Willian Oliveira); Erick (Oswaldo), Aitor Cantalapiedra (Edu) e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/flamengo-massacra-o-vitoria-por-8-a-0-e-alcanca-maior-goleada-dos-pontos-corridos-do-brasileirao/

Flamengo massacra o Vitória por 8 a 0 e alcança maior goleada dos pontos corridos do Brasileirão

2025-08-25