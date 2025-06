Esporte Flamengo perde para o Bayern e está eliminado do Mundial

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Agora, o Flamengo volta para o Brasil e foca suas atenções na sequência da temporada. (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Flamengo não foi páreo para o Bayern de Munique e está fora da Copa do Mundo de Clubes. Com pane no início de jogo e superioridade alemã, a equipe carioca perdeu por 4 a 2 neste domingo (29), em duelo válido pelas oitavas de final.

Os gols da equipe bávara foram marcados por Pulgar, contra, Harry Kane, duas vezes, e Goretzka. Gerson e Jorginho balançaram as redes para a equipe carioca no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.

Agora, o Flamengo volta para o Brasil e foca suas atenções na sequência da temporada, onde segue com chances reais no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores.

Já o Bayern de Munique segue vivo na Copa do Mundo e pega o PSG, que eliminou o Inter Miami, nas quartas de final. O confronto acontece no próximo sábado (5), em Atlanta.

O jogo

Um verdadeiro apagão rubro-negro marcou o início do primeiro tempo. O time comandado por Filipe Luis mostrou nervosismo na parte defensiva, resultando em dois gols dos alemães antes dos 10 minutos.

O primeiro veio aos 5 minutos em gol contra marcado por Erick Pulgar. O volante cabeceou em direção ao próprio gol, após escanteio batido por Kimmich.

Três minutos depois o Bayern ampliou com Harry Kane, em chute de fora da área após bobeada de Pulgar e Arrascaeta.

Mesmo com o baque inicial, o Flamengo foi se reencontrando aos poucos na partida e chegou a assustar duas vezes com Luis Araújo.

Aos 32 minutos o rubro-negro conseguiu seu primeiro gol após troca de passes de Luiz Araújo, Arrascaeta, e finalização potente de Gerson, não dando chances para o goleiro Neuer.

O Flamengo se animou com o gol, mas a superioridade do time bávaro se manteve na partida. O resultado foi o terceiro gol do Bayern, marcado aos 40 minutos com Goretzka, em finalização de fora da área.

Para o Flamengo, só restava ir para cima no segundo tempo em busca de reverter o placar. E a pressão feita após a volta do intervalo surtiu efeito. Aos 9 minutos, Jorginho balançou as redes, em batida de pênalti.

O gol deu novo gás para o Flamengo seguir sonhando com a vitória. Porém, para bater o Bayern a margem de erro precisava ser zero. E, em falha de Luiz Araújo, entregando a bola para Kimmich, o time alemão anotou seu quarto gol.

O camisa 6 do time alemão roubou a bola do ponta rubro-negro e deu lindo passe para o artilheiro Kane fazer seu segundo gol no duelo em Miami.

Com o quarto gol sofrido, a dificuldade só aumentou para o time carioca, que ainda buscava nas bolas longas e nas investidas de Bruno Henrique e Wallace Yan.

Para o time alemão, coube aproveitar as chances criadas, principalmente com Sané – que por pouco não anotou o quinto nos acréscimos – e administrar o resultado até o apito final.

Ficha técnica

Flamengo: Rossi, Wesley, Leo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Allan), Jorginho (De La Cruz), Arrascaeta (Bruno Henrique) e Gerson (Wallace Yan); Luiz Araújo e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Bayern de Munique: Neuer, Laimer (Boey), Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka (Pavlovic), Gnabry (Musiala), Olise e Coman (Sané); Kane (Müller). Técnico: Vincent Kompany.

Arbitragem: Michael Oliver (ING) foi auxiliado por Stuart Burt e James Mainwaring (ING).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/flamengo-perde-para-o-bayern-e-esta-eliminado-do-mundial/

Flamengo perde para o Bayern e está eliminado do Mundial

2025-06-29