Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Inter Flamengo x Inter: choque de gigantes no Maracanã pelas oitavas da Libertadores; acompanhe na Rádio Grenal

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Após boa atuação contra o Bragantino, Ricardo Mathias deve ser titular diante do Flamengo.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Após boa atuação contra o Bragantino, Ricardo Mathias deve ser titular diante do Flamengo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Esta quarta-feira (13) às 21h30min, promete ser de pura tensão e emoção no Maracanã. Flamengo e Inter se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em um duelo que carrega não apenas a rivalidade interestadual, mas também o peso de uma competição continental. É o primeiro capítulo de uma trilogia entre os dois clubes em apenas oito dias — com jogo pelo Brasileirão no domingo e a volta da Libertadores completando a sequência.

Acompanhe na Rádio Grenal

 

O Flamengo chega embalado. Líder do Campeonato Brasileiro e com uma campanha sólida na fase de grupos da Libertadores, o time comandado por Filipe Luís quer fazer valer o fator casa. O Maracanã tem sido uma fortaleza rubro-negra, e a torcida promete empurrar o time com força total. No entanto, o Flamengo terá desfalques importantes: Arrascaeta está suspenso, e Pulgar, De la Cruz e Danilo seguem fora por lesão. Ainda assim, o elenco robusto tem nomes como Pedro, Luiz Araújo e Samuel Lino que devem assumir o protagonismo.

Do outro lado, o Inter tenta reencontrar seu melhor futebol. Após liderar seu grupo na Libertadores, o Colorado viveu momentos de instabilidade no Brasileirão, mas chega confiante após vencer o Bragantino. Roger Machado aposta na experiência de Alan Patrick e na solidez defensiva para segurar o ímpeto flamenguista. A estratégia é clara: sair vivo do Maracanã e decidir em casa, no Beira-Rio, com o apoio da torcida gaúcha.

Desfalques

Flamengo: Arrascaeta (suspenso), Pulgar (fratura no quinto metatarso do pé direito), De la Cruz (estiramento no ligamento do joelho esquerdo) e Danilo (lesão no músculo posterior da coxa direita).

Inter: Mercado (lesão na panturrilha direita), Carbonero (lesão na coxa esquerda), Ivan (artroscopia no joelho esquerdo), Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo) e Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito).

 

Aliados de Eduardo Bolsonaro cogitam uma carreira política do parlamentar nos EUA, caso não volte ao Brasil
Tribunal de Contas da União pode seguir com a apuração contra o ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol
