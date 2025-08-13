Inter Flamengo x Inter: choque de gigantes no Maracanã pelas oitavas da Libertadores; acompanhe na Rádio Grenal

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Após boa atuação contra o Bragantino, Ricardo Mathias deve ser titular diante do Flamengo. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Esta quarta-feira (13) às 21h30min, promete ser de pura tensão e emoção no Maracanã. Flamengo e Inter se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em um duelo que carrega não apenas a rivalidade interestadual, mas também o peso de uma competição continental. É o primeiro capítulo de uma trilogia entre os dois clubes em apenas oito dias — com jogo pelo Brasileirão no domingo e a volta da Libertadores completando a sequência.

Acompanhe na Rádio Grenal

O Flamengo chega embalado. Líder do Campeonato Brasileiro e com uma campanha sólida na fase de grupos da Libertadores, o time comandado por Filipe Luís quer fazer valer o fator casa. O Maracanã tem sido uma fortaleza rubro-negra, e a torcida promete empurrar o time com força total. No entanto, o Flamengo terá desfalques importantes: Arrascaeta está suspenso, e Pulgar, De la Cruz e Danilo seguem fora por lesão. Ainda assim, o elenco robusto tem nomes como Pedro, Luiz Araújo e Samuel Lino que devem assumir o protagonismo.

Do outro lado, o Inter tenta reencontrar seu melhor futebol. Após liderar seu grupo na Libertadores, o Colorado viveu momentos de instabilidade no Brasileirão, mas chega confiante após vencer o Bragantino. Roger Machado aposta na experiência de Alan Patrick e na solidez defensiva para segurar o ímpeto flamenguista. A estratégia é clara: sair vivo do Maracanã e decidir em casa, no Beira-Rio, com o apoio da torcida gaúcha.

Desfalques

Flamengo: Arrascaeta (suspenso), Pulgar (fratura no quinto metatarso do pé direito), De la Cruz (estiramento no ligamento do joelho esquerdo) e Danilo (lesão no músculo posterior da coxa direita).

Inter: Mercado (lesão na panturrilha direita), Carbonero (lesão na coxa esquerda), Ivan (artroscopia no joelho esquerdo), Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo) e Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito).

