A influenciadora digital e atriz Flávia Pavanelli usou o stories do Instagram para reclamar de um produto e alertar seus seguidores. Durante uma viagem recente para a Turquia, ela comprou uma chapinha sem fio avaliada em cerca de R$3 mil reais, mas parece que não valeu a pena o investimento, segundo a artista disse na internet.

“Eu sou sincera e raramente falo mal de alguma coisa aqui, mas acho que não curti não. É boa sim, pela praticidade, se um dia tiver que fazer no carro, ok, mas já está na metade da bateria e eu estou fazendo com a maior preguiça do mundo, acho que uma bateria não duraria meu cabelo inteiro”, reclamou a morena.

Na publicação, Pavanelli ainda falou do barulho estranho que o aparelho fez durante o funcionamento. “Não gostei desse barulho que ela faz, parece que está quebrando o cabelo. Não curti não”, declarou, ao escrever na tela que “não valeu o investimento”, concluiu ela.