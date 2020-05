Celebridades Flávia Viana sente saudade de passeios e diz: “Saudade de dias leves”

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Flávia, que está grávida de 4 meses, anunciou a gestação no Dia das Mães. Foto: Reprodução/Instagram Flávia, que está grávida de 4 meses, anunciou a gestação no Dia das Mães. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Flávia Viana usou seu Instagram na quinta-feira (14) para compartilhar um clique verão. A ex-Big Brother Brasil posou com biquíni vermelho e ostentou o corpão em meio a um cenário paradisíaco ao fundo da imagem. Na legenda, a musa expressou a saudade dos passeios antes da quarentena. “Liberdade. Saudade de dias leves! Que a gente possa desfrutar de dias leves, onde ir e vir volte a ser feliz e sem medo!”, escreveu, usando a hashtag #TBT.

Nos comentários, fãs não deixaram o fotão passar batido e exaltaram a beleza da imagem. “Linda. Que photo [sic]”, disse uma. “Falou tudo”, concordou outra. “Deusa e abençoada”, elogiou ainda uma terceira.

Gravidez

Flávia e Marcelo Zangrandi tinham deixado o sonho de terem um filho de lado quando, em fevereiro deste ano, receberam a notícia de que estavam esperando um bebê. Cautelosos após dois abortos seguidos, a apresentadora e o humorista deixaram para contar a novidade agora, no quarto mês de gravidez.

“Descobri que estava grávida novamente em fevereiro e, graças a Deus, já estamos de quatro meses. Nós não estávamos planejando mesmo. Os dois abortos seguidos mexem com o emocional. É uma dor física e emocional. Nos abalaram muito! Tínhamos um certo receio depois de tudo isso, mas estávamos deixando nas mãos de Deus, se aconteceu agora é porque era o momento certo”, conta. “Mas as dificuldades unem mais as pessoas, e fortaleceram nosso relacionamento.”

