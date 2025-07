Esporte Fluminense perde por 2 a 0 para o Chelsea e está eliminado do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Ingleses foram superiores durante todo o jogo. Foto: Divulgação/Fluminense

A história do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes acabou nessa terça-feira (8). O Tricolor das Laranjeiras foi batido com dois golaços de João Pedro, cria de Xerém, e perdeu por 2 a 0 para o Chelsea, da Inglaterra, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, pela semifinal da competição.

Os ingleses começaram a partida querendo se impor através da marcação sob pressão, tentando roubar a bola no campo de ataque e impedir o time brasileiro de ter posse. A estratégia foi sufocando o Fluminense aos poucos e deu resultado aos 17 minutos, com os Blues abrindo o placar em um golaço após minutos de “abafa”.

Aos 17, o brasileiro João Pedro aproveitou sobra na entrada da área e aplicou a famosa “lei do ex”: chutaço colocado na gaveta de Fábio, que voou, mas não alcançou. O Tricolor sentiu o baque, e os ingleses quase ampliaram aos 20: Pedro Neto cruzou da esquerda e achou Malo Gusto, que cabeceou para grande defesa de Fábio.

O time das Laranjeiras só conseguiu acalmar os nervos depois da parada para reidratação, chegando com perigo pela primeira vez aos 25 minutos. Em boa escapada pela esquerda, Arias apareceu livre na área e tocou por baixo de Robert Sánchez. A torcida já estava comemorando, mas Cucurella salvou em cima da linha de forma espetacular.

Os atletas do Fluminense pediram o gol, mas o árbitro François Letexier sinalizou que seu relógio não havia apitado – ou seja, a bola não entrou totalmente. Mas o lance animou a equipe brasileira, e os torcedores se animaram mais uma vez aos 36, quando o juiz assinalou pênalti para o Tricolor por bola na mão de Chalobah. No entanto, o VAR chamou Letexier para revisar o lance, e o árbitro francês mudou sua decisão, considerando o braço em posição natural e cancelando a penalidade.

Com isso, os times foram para o intervalo com o 1 a 0 a favor dos britânicos no placar, em meio a um calor escaldante em Nova Jersey. Na volta dos vestiários, quem deu o primeiro susto foi o Chelsea: Caicedo soltou uma sapatada da entrada da área e viu a bola passar por cima do travessão. Os Blues seguiram melhores e chegaram novamente com perigo aos 7, em batida cruzada de Cucurella que passou tirando tinta da trave.

Renato Portaluppi, então, lançou Everaldo em campo no lugar de Cano, e o camisa 9 gerou uma bola chance em sua primeira ida ao ataque: ele recebeu em profundidade e chutou forte, mas Sánchez defendeu sem dar rebote.

Praticamente no contra-ataque do lance, o Chelsea selou o destino do jogo: aos 11 minutos, João Pedro recebeu bolão de Enzo Fernández, entrou costurando na área e disparou uma patada violenta, que bateu forte no travessão e morreu no fundo das redes.

O centroavante não comemorou nas duas vezes em que marcou. E ainda fez gestos como que se “desculpando” com a torcida carioca. Nas arquibancadas, porém, a galera vestida de azul fez uma festa incrível no MetLife Stadium.

Depois disso, o Fluminense foi para o tudo ou nada com as entradas de Soteldo, Canobbio e Keno, mas as mudanças não surtiram efeito. Os Blues, por sua vez, tiveram excelentes chances de ampliar o placar em contra-ataques pelas pontas do ataque, mas pecaram na pontaria ao chegarem na cara de Fábio.

Agora, o Chelsea enfrenta o vencedor do confronto entre Real Madrid e PSG, que jogam nesta quarta (9), às 16h.

Ficha técnica

– Fluminense: Fabio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos (Keno); Guga, Bernal (Lima), Nonato (Soteldo), Hercules (Canobbio) e Renê; Arias e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Portaluppi.

– Chelsea: Sánchez; Malo Gusto (Reece James), Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández (Andrey Santos) e Cole Palmer; Pedro Neto (Madueke), Nkunku (Dewsbury-Hall) e João Pedro (Nicolas Jackson). Técnico: Enzo Maresca.

– Árbitro: François Letexier (França).

