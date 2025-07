Esporte Fluminense vence o Al-Hilal e está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes

Por erik Pastoris | 4 de julho de 2025

Os cariocas garantiram mais US$ 21 milhões (R$ 115,78 milhões nas cifras atuais) de premiação na disputa. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Os cariocas garantiram mais US$ 21 milhões (R$ 115,78 milhões nas cifras atuais) de premiação na disputa. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense segue fazendo história no Mundial de Clubes. Nesta sexta-feira (4), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, garantiu uma vaga na semifinal após vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal nas quartas de final.

A dupla de volantes Martinelli e Hércules foi quem garantiu o triunfo do Tricolor das Laranjeiras na Flórida, com gols no primeiro e depois no segundo tempo. No lado saudita, o brasileiro Marcos Leonardo estufou as redes. Com a classificação, os cariocas garantiram mais US$ 21 milhões (R$ 115,78 milhões nas cifras atuais) de premiação na disputa.

O primeiro tempo começou “nervoso” na Flórida. E com muitas faltas cometidas, que renderam cartões amarelos para os dois lados. Com uma forte marcação da equipe comandada por Renato Portaluppi, os sauditas alçavam a bola a todo custo. A pressão, no entanto, não surtiu efeito esperado. Pelo lado brasileiro, as principais jogadas ofensivas partiam sempre de Arias.

Aos 40 minutos, porém, o Fluminense “quebrou o gelo” e abriu o placar. Martinelli acertou um chutaço dentro da área e fez 1 a 0 para os tricolores. Nos acréscimos, o Tricolor levou um “susto”. O árbitro marcou pênalti para o Al Hilal após Marcos Leonardo cair dentro da área, mas foi recomendado a rever o lance no monitor pelo VAR. E então o holandês Danny Makkelie voltou atrás na decisão.

Na volta do intervalo, os sauditas empataram. Aos 5 minutos, após uma sequência de cobranças de escanteio, Koulibaly cabeceou para Marcos Leonardo dentro da área, e o brasileiro fuzilou para empatar a partida. O Fluminense ainda teve uma chance claríssima após bobeada com a bola de Renan Lodi.

O lateral-esquerdo dominou errado, tentou recuar quase que do meio campo para o goleiro Bono e a bola sobrou nos pés de Germán Cano. O argentino tentou sem sucesso driblar o arqueiro perder excelente oportunidade de desempatar o duelo.

O Al-Hilal seguia a mesma tática do primeiro tempo: levantar bola na área e pressionar os cariocas pelos flancos. Porém, quando o duelo parecia se encaminhar para a prorrogação, Hércules apareceu como “herói improvável” para recolocar o Fluminense em vantagem no placar. Samuel Xavier ganhou disputa pelo alto na entrada da área e a bola sobrou limpara para o volante dominar e dar números finais a partida.

Nos acréscimos, os jogadores do Al-Hilal ainda reclamaram de um pênalti em cima de Koulibaly, agarrado dentro da área por Thiago Santos, mas o árbitro mandou seguir.

Por conta dos cartões amarelos recebidos, Freytes e Martinelli estão fora da semifinal e cumprirão suspensão. Vale lembrar que os amarelos são zerados apenas para a fase semifinal.

