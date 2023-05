Inter “Foi o clube que me abriu as portas”, diz Coudet após partida contra o Inter

14 de maio de 2023

Treinador comandou o clube gaúcho na temporada de 2020 Foto: Pedro Souza/Atlético-MG Treinador comandou o clube gaúcho na temporada de 2020 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG) Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

A noite deste sábado (13) foi de reencontros para o Inter. Além de jogar contra ex-jogadores, o clube gaúcho enfrentou o seu ex-técnico, Eduardo Coudet. O treinador, agora do Atlético Mineiro, destacou a gratidão ao Inter onde trabalhou na temporada de 2020.

Em sua entrevista coletiva, Coudet disse que sente que possui uma dívida com o clube gaúcho. Segundo o treinador, o clube abriu as portas para ele trabalhar no Brasil. Ainda destacou que sente vontade de voltar ao Beira-Rio no futuro.

“Sentimentalmente, sim. Porque fiz muitos amigos no Inter, funcionários e gente que trabalha no clube, que me trataram muito bem. Foi o clube que me abriu as portas para estar aqui no Brasil. Eu sou muito agradecido a toda esta gente, ao torcedor do Inter pela forma como me tratou. Eu sempre falo que tenho uma dívida com este clube, com o torcedor e, quem sabe, um dia o futebol vai me deixar pagar esta dívida”, disse Coudet.

O treinador argentino foi contrato no último ano da gestão do ex-presidente do Inter, Marcelo Medeiros. Na época, o atual presidente do clube, Alessandro Barcellos, estava como vice-presidente de futebol. Coudet acabou deixando o clube gaúcho após onze meses ao receber uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha.

2023-05-14