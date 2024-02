Inter Fora de casa, Inter encara nesta quarta o Santa Cruz pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

A preparação do Colorado para a partida foi encerrada nessa terça-feira no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter encara nesta quarta-feira (7) o Santa Cruz, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será disputada no estádio dos Platános, a partir das 21h30min. O Colorado terá dois jogos em sequência fora de casa. O segundo duelo será no fim de semana, contra o São José-POA, no Passo D’Areia.

A preparação para a partida foi finalizada na tarde dessa terça-feira (6) no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet comandou um treinamento fechado, optando pela privacidade para realizar os últimos ajustes do time que entrará em campo em busca de mais três pontos.

Para o confronto fora de casa, o técnico argentino segue com alguns desfalques. Ivan, Rochet, Igor Gomes e Hugo Mallo, lesionados, ficam de fora. Assim como Mauricio, que segue com a Seleção Brasileira na disputa do pré-olímpico.

A delegação colorada viaja somente na manhã desta quarta para Santa Cruz, chegando após o meio-dia na cidade gaúcha.

Para o Colorado, o duelo marca não apenas a chance de uma segunda vitória consecutiva no Gauchão, mas também de Eduardo Coudet optar, pela primeira vez, a utilização de uma equipe principal longe do Beira-Rio. Isso porque, nos jogos com São Luiz e Guarany de Bagé, Chacho iniciou com duas equipes alternativas que foram mescladas durante os confrontos.

Segundo informações da Rádio Grenal, a provável escalação do Inter deve ser: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Hyoran e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Na última partida, o Inter havia vencido o Caxias no fim de semana. Com dois gols de Lucca, o Colorado fez 2 a 0 no time da Serra Gaúcha e chegou a dez pontos no torneio estadual, ocupando o segundo lugar na tabela.

Após o triunfo sobre o Caxias, o técnico argentino concedeu entrevista coletiva e falou sobre o autor dos dois gols da partida. “Lucca vem trabalhando bem. Tem que se preparar para jogar 90 ou 5 minutos. A gente joga dessa maneira. Que bom que deu certo. Sinto que ele se preparou para isso”, disse o técnico sobre o desempenho do goleador de sábado no Beira-Rio.

O jovem de 20 anos aproveitou a chance e brilhou no gramado de casa, mostrando que pode ser útil para a equipe nessa temporada. “Estive aqui em 2020 e falavam que eu não usava a base. Subiram 13 jogadores. Sempre falo que a bola não pede documento”, respondeu Coudet ao lembrar de críticas vividas em outra passagem pelo clube.

Coudet ainda salientou que não tem responsabilidade direta sobre a formação técnica dos atletas da base, mas que pode contribuir no projeto do clube. “O setor que devo cuidar é o principal. O que sei é que o clube tem um projeto de formação de jogadores. Vamos sempre ajudar no trabalho para formar melhores atletas.”

Fora de casa, Inter encara nesta quarta o Santa Cruz pelo Campeonato Gaúcho

2024-02-06