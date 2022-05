Esporte Fora de casa, Inter enfrenta o Cuiabá pelo Brasileirão neste sábado; acompanhe

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2022

O Inter busca acabar com a sequência de empates no nacional. O Inter busca acabar com a sequência de empates no nacional. (Foto: Reprodução/Twitter Cuiabá)

Inter e Cuiabá se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h, na Arena Pantanal.

Após vencer por 2 a 0 o Independiente Medellín pela Sul-Americana, o Inter busca acabar com a sequência de empates no nacional. Em 11º lugar com nove pontos, busca superar o Cuiabá para se aproximar do G-4.

O Cuiabá chega confiante para voltar a vencer no Brasileirão – três jogos de jejum, com duas derrotas e um empate. Mas a notícia boa foi que o time, mesmo eliminado e com reservas, venceu no meio de semana o River Plate-URU, por 2 a 0, na Sul-Americana.

Provável escalação do Inter: Daniel; Heitor, Gabriel Mercado, Vitão e Moisés; Gabriel, Liziero, Edenilson e Alan Patrick; Wanderson e Alexandre Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão, Pepê e Valdivia; Alesson, Felipe Marques e Jenison. Técnico: Luiz Fernando Iubel (auxiliar-fixo).

