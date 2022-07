Inter Fora de casa, Inter enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

(Foto: Ricardo Duarte/Inter)

No encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta o Palmeiras, na tarde deste domingo (24), no Allianz Parque, em São Paulo. A partida iniciou às 16h.

O Colorado, comandado por Mano Menezes, tem uma série de desfalques para encarar o time paulista, que é líder do Brasileirão. Os laterais Renê e Bustos e os meias Taison e Alan Patrick estão lesionados.

O Inter também não conta com o jovem Estêvão, que passa por processo de aprimoramento físico por conta do recente quadro de Covid-19, e com Moisés, que tem negociação encaminhada para deixar o clube e, por isso, foi liberado para viajar e realizar exames.

