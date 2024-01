Inter Fora de casa, Inter enfrenta o São Luiz pelo Gauchão; acompanhe

24 de janeiro de 2024

A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho

Fora de casa, o Internacional enfrenta o São Luiz na noite desta quarta-feira (24), no estádio 19 de Outubro, em Ijuí, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Ambas as equipes conquistaram vitórias em suas estreias no torneio estadual.

Para este compromisso, o Colorado não contará com os titulares. Segundo os bastidores, a comissão técnica entende que é necessário realizar um rodízio no início da temporada para dar ritmo aos jogadores em campo. Anthoni, De Pena, Gabriel Barros e Pedro Henrique são algumas das atrações.

O São Luiz chega motivado após o bom desempenho na primeira rodada do Gauchão, apesar do empate em 1 a 1 com o São José no Passo D’Areia. O técnico Alessandro Telles classificou como positivo o ponto conquistado na ocasião, considerando o que viu em campo.

Escalação do Inter

Anthoni; Mallo, Igor Gomes, Robert Renan e De Pena; Rômulo, Hyoran, Campanharo e Gabriel Barros; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Escalação do São Luiz

Raul Steffens; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Mateus Santana, Gabriel Davis, Guilherme Dal Pian e Diogo Sodré; Gabriel Morbeck. Técnico: Alessandro Telles

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes : Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza

Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza Assistente 2: Jose Eduardo Calza

Acompanhe o Campeonato Gaúcho na Rádio Grenal

