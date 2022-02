Esporte Fora de casa, Inter enfrenta o Ypiranga pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

(Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Líder do Gauchão com sete pontos conquistados em três rodadas, o Inter enfrenta o Ypiranga, em Erechim, na tarde deste sábado (05). A partida começou às 16h30min.

O Colorado está desfalcado de Gustavo Maia, que testou positivo para a Covid-19, Johnny, que ficou em Porto Alegre por causa de dores abdominais, e Taison, que permaneceu na Capital para realizar treinamentos específicos.

O jogo é disputado no Colosso da Lagoa, que conta com capacidade para 22 mil pessoas. Os donos da casa ocupam a quinta colocação no campeonato, com seis pontos.

O time de Erechim não conta com o zagueiro Bruno Bispo, suspenso depois de receber o terceiro cartão amarelo. Guilherme Belea, Gustavo Nogy e John Lennon seguem fora por lesão.

