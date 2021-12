Inter Fora de casa, Inter perde de 1 a 0 para o Bragantino e fica sem vaga na Libertadores

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

O Inter acabou o campeonato em 12° lugar na tabela, com 48 pontos, e disputará a Sul-Americana em 2022. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter perdeu de 1 a 0 para o Bragantino, na noite desta quinta-feira (9), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com o resultado, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado ficou de fora da zona de classificação para a Copa Libertadores. O time de São Paulo marcou nos acréscimos, aos 47 minutos do segundo tempo, com finalização de Artur.

Com a vitória sobre o time gaúcho, o Bragantino está garantido na fase de grupos da Libertadores. O Inter acabou o campeonato em 12° lugar na tabela, com 48 pontos, e disputará a Sul-Americana em 2022. Já o clube paulista fecha sua participação no campeonato com 56 pontos, em sexto lugar.

O jogo

Mandante da partida, o Bragantino dominou o jogo nos primeiros 20 minutos. Logo aos dois, em jogada bem trabalhada no ataque, Artur quase abriu a contagem no Nabi Abi Chedid. Na sequência, o camisa 7 do Massa Bruta voltou a aparecer, dessa vez pela lateral, o atacante cruzou para Praxedes, que fez o desvio e viu Ytalo completar para o gol, mas Marcelo Lomba operou um milagre para salvar o Inter. Nos minutos seguintes, os visitantes igualaram a posse de bola e o duelo perdeu intensidade.

Depois das conversas nos vestiários, o Bragantino voltou a rondar o setor ofensivo, mas encontrou dificuldades para criar chances claras de gol. Praxedes, aos 19, tentou de fora da área, mas mandou por cima da meta colorada. Aos 35, Tubarão também arriscou o arremate e novamente Lomba fez a defesa. Mas quando o jogo parecia se encaminhar para o 0 a 0, Artur resolveu de novo para o Massa Bruta, o atacante recebeu bom passe de Alerrandro e soltou o pé para colocar o Bragantino na fase de grupos da Libertadores.

Ficha técnica

– Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan (Bruninho), Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires (Hurtado) e Praxedes (Helinho); Artur, Ytalo (Alerrandro) e Cuello (Tubarão). Técnico: Maurício Barbieri.

– Internacional: Marcelo Lomba; Mercado (Heitor), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Dourado (Johnny), Edenilson, Saravia (Mauricio), Palacios, e Patrick (Boschilia); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

– Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Alex dos Santos. VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira.

