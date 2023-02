Inter Inter vence o Aimoré por 2 a 0 e continua na vice-liderança do Gauchão

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Disputada em São Leopoldo, partida teve gols de Maurício e Pedro Henrique. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter venceu o Aimoré por 2 a 0 na tarde desse sábado (25), em São Leopoldo, com gols de Maurício e Pedro Henrique. O placar mantém o Colorado na vice-liderança (19 pontos) e com chance de garantir matematicamente a classificação às semifinais do torneio, se o Juventude não bater o Caxias nesta segunda (27).

A próxima rodada terá o primeiro Grenal em quase um ano – o último confronto foi realizado no dia 23 de março de 2022. Os arqui-rivais se enfrentarão na Arena às 20h de domingo, 5 de março. Já o Aimoré, lanterna do Gauchão (4 pontos), joga em casa, às 16h, contra o Novo Hamburgo, na mesma data.

Jogo

Jogando com time misto, o Inter iniciou a partida com mais posse de bola e tentando chegar ao ataque. A primeira oportunidade foi aos 11 minutos. Wanderson recebeu na área, finalizou e o zagueiro Guilherme Lacerda salvou. Aos 13min, após boa tabela, Maurício bateu de fora e mandou sobre a meta. Aos 27, Maurício driblou dois marcadores, chutou rasteiro e o goleiro William defendeu. Aos 32, Alan Patrick cobrou falta da entrada da área e William segurou firme. No final da primeira etapa, o Aimoré tentou levar perigo em lances de bola parada, mas não conseguiu ameaçar a meta defendida por Keiller.

No começo da segunda etapa, o Colorado continuou insistindo e conseguiu abrir o placar. Aos 4 minutos, Wanderson avançou pela esquerda e cruzou na área para Maurício. O meia dominou e arrematou com categoria para marcar. Com a desvantagem, o técnico Pingo promoveu três alterações para deixar a equipe de São Leopoldo mais ofensiva. O time da casa aumentou seu volume de jogo, mas tinha dificuldades para finalizar contra a meta adversária. O Inter, por sua vez, se defendia bem e apostava nos contra-ataques para levar perigo. Aos 27, Matheus Dias experimentou de média distância e quase marcou o segundo. Até que aos 37, Pedro Henrique chutou de fora da área e marcou um belo gol para fechar o placar.

Ficha técnica

– Internacional: Keiller; Mário Fernandes (Bustos), Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Thauan Lara (Felipe); Matheus Dias, Gabriel Baralhas (Johnny), Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Lucas Ramos); Alemão (Pedro Henrique). Técnico: Mano Menezes.

– Aimoré: William; Bruno Ferreira (Esdras), Milani, Guilherme Lacerda e Higor; Fabio, Mardley (Jadson) e Yuri Oliveira (Choco); Vitor Barreto (Thalles), Wesley Pacheco e Yan Lima (Poffo). Técnico: Pingo.

– Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Michael Stanislau e Luiza Naujorks Reis. Quarto árbitro: Matheus Souza Costa.

