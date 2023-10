Mundo Força Aérea Brasileira deve suspender voos de repatriação até esta terça

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A pausa é para a atualização de quantas pessoas ainda precisam ser resgatadas. (Foto: FAB/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os voos de repatriação de brasileiros em Israel foram suspensos pela Força Aérea Brasileira (FAB) e serão retomados nesta terça-feira (17). A informação é da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. O objetivo da suspensão é fazer uma recontagem das pessoas que ainda precisam ser retiradas do país. O próximo voo deve voltar de Israel na quarta-feira, de acordo com o Itamaraty.

De acordo com a embaixada brasileira em Israel, apenas uma parte dos brasileiros que pediram repatriação estão comparecendo ao aeroporto de Tel Aviv para o embarque. No sábado, a embaixada contabilizou 24 ausências.

Até o momento, a Operação Voltando em Paz, da Força Aérea Brasileira, resgatou 916 brasileiros e 24 animais de estimação do território israelense. Ao todo, foram cinco voos. Cerca de 3 mil pessoas pediram ajuda para deixar Israel, de acordo com o governo.

“O Ministério das Relações Exteriores volta a reiterar a orientação no sentido de que todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion”, diz a nota.

Faixa de Gaza

A pausa não deve impactar o voo que irá resgatar no Egito os brasileiros que estão na Faixa de Gaza. A aeronave presidencial está em Roma, na Itália, e aguarda autorização das autoridades do Egito para decolar.

O avião só sairá da Itália quando houver confirmação de que a fronteira entre Egito e Gaza será aberta, para permitir a saída dos brasileiros e de muitos outros estrangeiros que aguardam na cidade de Rafah. Um grupo de 28 brasileiros alojados perto da fronteira aguarda sinal verde do Egito para sair de Gaza.

No caso do brasileiros que estão em Gaza, a Embaixada do Brasil no Egito deslocou uma equipe de diplomatas para Ismaília, no Norte do país, para acompanhar as negociações que buscam conseguir a abertura da fronteira para retirar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza. A equipe é liderada pelo embaixador brasileiro no Egito, Paulino Franco Neto.

O governo brasileiro afirmou que há 28 pessoas prontas para evacuação em Gaza. Desse número, 22 são brasileiros, três são imigrantes palestinos e três palestinos. São 14 são crianças, oito mulheres e seis homens adultos. Dez encontram-se em Rafah e 18 em Khan Younes. Todos passarão juntos por Rafah.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/forca-aerea-brasileira-deve-suspender-voos-de-repatriacao-ate-esta-terca/

Força Aérea Brasileira deve suspender voos de repatriação até esta terça

2023-10-15