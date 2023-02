Mundo Força Aérea do Uruguai investiga luzes intermitentes no céu em região oeste do país

12 de fevereiro de 2023

Foto: Reprodução

O governo do Uruguai afirmou neste domingo (12) que enviou uma comissão para averiguar denúncias de que objetos voadores foram avistados na região de Paysandú, na fronteira com a Argentina. De acordo com os relatos, houve avistamento de luzes intermitentes no céu em Termas de Almirón, uma região de termas de águas salgadas.

O país tem uma comissão de pesquisas de denúncias de objetos voadores não identificados conhecida pela sigla Cridovni. De acordo com uma nota de 2019 da página da Força Aérea do Uruguai, a comissão tem sete membros permanentes.

O diretor de relações públicas da Força Aérea do Uruguai, Marcelo Lorenze, afirmou que os investigadores desse órgão chegaram ao lugar no sábado, para ouvir as testemunhas que dizem ter visto as luzes e coletar informações.

Fraude ou ilusão

Uma fonte das Forças Aéreas do Uruguai disse ao “El País” que algumas das possibilidades que são levadas em conta são a de fraude por parte das testemunhas e de terceiros, a de ilusão ou de um fenômeno convencional.

Segundo os relatos, foram várias luzes vermelhas que voaram baixo no céu.

De acordo o jornal “El País” do Uruguai, as luzes estranhas foram vistas por cerca de 20 pessoas entre elas, o diretor de turismo de Termas de Almirón).

O jornal também afirma que a comissão de oficiais que via ao local trabalhará de forma reservada, com a colaboração cientistas.

