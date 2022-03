Rio Grande do Sul Força-tarefa apreende 850 quilos de alimentos impróprios para consumo no Noroeste do Estado

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foram fiscalizados três estabelecimentos – dois mercados e um açougue – no município de Ajuricaba. Foto: MPRS/Divulgação Foram fiscalizados três estabelecimentos – dois mercados e um açougue – no município de Ajuricaba. (Foto: MPRS/Divulgação) Foto: MPRS/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar fiscalizaram, nesta quarta-feira (23), três estabelecimentos – dois mercados e um açougue – no município de Ajuricaba, no Noroeste do Estado.

Durante a ação, um total de 850 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados. Os comércios foram autuados.

Produtos sem indicação de procedência, vencidos e armazenamento inadequado foram os principais problemas encontrados nos locais vistoriados.

A fiscalização ocorreu por solicitação do promotor de Justiça de Ijuí, Marlos da Rosa Martins, e contou com a participação do coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, servidores do Gaeco – Segurança Alimentar, representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Ajuricaba, Secretaria Estadual da Saúde, Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul