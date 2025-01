Porto Alegre Força-tarefa de limpeza da rede de drenagem urbana restabelece 80% das estruturas atingidas pela cheia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











418 quilômetros de tubulações foram limpos entre o fim de maio e dezembro de 2024 Foto: Luciano Lanes/PMPA 418 quilômetros de tubulações foram limpos entre o fim de maio e dezembro de 2024. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sete meses, a força-tarefa de limpeza do sistema de drenagem urbana de Porto Alegre restabeleceu o funcionamento de 80% das estruturas atingidas pela cheia histórica do Guaíba, de acordo com o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Conforme balanço divulgado nesta segunda-feira (13), 418 quilômetros de tubulações foram limpos entre o fim de maio e dezembro de 2024. Ao todo, 510 quilômetros de rede estão localizados nas áreas que foram inundadas. O serviço ocorre por meio de limpeza manual, hidrojateamento e sucção do sistema de condução de águas pluviais, que inclui equipamentos como bocas de lobo e poços de visita.

Atualmente, Porto Alegre tem mais de 80 frentes de serviço de manutenção de redes de esgoto pluvial, incluindo 71 equipes de limpeza. “Esse é um trabalho permanente, realizado em todas as regiões da cidade. Desde o final de maio, intensificamos as ações. Contratamos caminhões de alto vácuo, os supersugadores, que têm maior capacidade de sucção. Recentemente, credenciamos mais caminhões de hidrojateamento para ampliar as frentes de serviço”, explicou a diretora de Operações do Dmae, Isabel Costa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/forca-tarefa-de-limpeza-da-rede-de-drenagem-urbana-restabelece-80-das-estruturas-atingidas-pela-cheia-em-porto-alegre/

Força-tarefa de limpeza da rede de drenagem urbana restabelece 80% das estruturas atingidas pela cheia em Porto Alegre

2025-01-13