Força-tarefa em estacionamento próximo ao aeroporto impede alagamento de oitenta carros de clientes

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

A prioridade da Keep Parking sempre foi garantir a segurança dos veículos de seus clientes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Keep Parking, localizada próxima ao Aeroporto Salgado Filho, foi uma das empresas de estacionamento afetadas pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no mês de maio. Em seus doze anos de história, o local nunca havia passado por algo parecido. No bairro Anchieta, as águas vindas pela Avenida das Indústrias inundaram o andar térreo do estacionamento.

No andar térreo, havia cerca de 80 carros de moradores das redondezas, empresários e clientes em viagem, e, graças à ação rápida e decisiva do gestor financeiro da empresa, Michel Fonseca, boa parte dos veículos pôde ser salva.

À medida que a água subia, Fonseca e sua equipe trabalharam incessantemente para salvar os veículos. A maioria dos carros foi realocada para andares superiores, longe do alcance da enchente. A empresa informou que, infelizmente, alguns veículos ficaram no térreo, pois os proprietários não haviam deixado as chaves com a equipe do estacionamento, impossibilitando a movimentação dos mesmos.

“Eu dei prioridade naquele momento para salvar os carros dos clientes, mesmo tendo carros nossos no térreo. Entendendo que o importante para nós era preservar o patrimônio que nos foi concedido, pois os clientes deixaram com a gente acreditando na nossa confiança de entregarmos seus veículos nas mesmas condições que recebemos”, afirmou o gestor.

A fim de garantir a segurança dos automóveis, a empresa contratou uma equipe de vigilância armada para proteger os carros 24 horas por dia. Além disso, um dos diretores da empresa ia diariamente de barco até o estacionamento para verificar se as medidas de segurança estavam sendo efetivamente cumpridas.

A prioridade da Keep Parking sempre foi garantir a segurança dos veículos de seus clientes. Um esforço que valeu a pena, segundo o empresário e cliente Josue Fadanelli. “Estou muito feliz que meu carro ficou a salvo e protegido aqui”, afirmou.

O estacionamento de oito andares, normalmente um porto seguro para veículos de pessoas e empresas da região, mostrou-se eficaz até mesmo em condições adversas. A resposta rápida e eficiente da equipe da Keep Parking não apenas evitou um desastre maior, mas também destacou a dedicação da empresa em proteger os bens de seus clientes, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.

