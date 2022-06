Porto Alegre Força-tarefa faz maior operação de combate ao furto e roubo de fios, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

A força-tarefa permanente foi criada entre Estado e Município após o poder público ter contabilizado prejuízos na rede de iluminação Foto: Divulgação

A primeira ação integrada entre as forças de segurança da prefeitura e SSP (Secretaria da Segurança Pública do Estado) foi realizada nesta quarta-feira (08), para combater os crimes de receptação, furto e roubo de fios de energia e materiais de iluminação.

A força-tarefa permanente foi criada entre Estado e Município após o poder público ter contabilizado prejuízos na rede de iluminação, especialmente em praças e parques da Capital.

Até o começo da tarde desta quarta-feira, três foragidos foram capturados, um suspeito preso e dois ferros-velhos interditados. Além de fios de cobre recolhidos, luminárias furtadas do Parcão e Centro Histórico foram localizadas. A identificação dos materiais foi confirmada por técnicos da IPSul. Hidrômetros do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) também foram encontrados. O balanço final da operação será divulgado nas próximas horas.

Após um mês de planejamento e levantamento de dados pelo Disp (Departamento de Inteligência da Segurança Pública) da SSP, foram identificados 15 alvos para fiscalização na região central da cidade. Ao todo, mais de 230 agentes participam da operação. Um helicóptero da Polícia Civil reforçou a ação.

Ao participar do start da operação, o prefeito Sebastião Melo destacou a importância da integração entre as forças policiais. “Esta união de esforços é muito importante no combate à receptação e comercialização de fios e cabos. Será uma operação rotineira. Vamos, ainda, enfrentar o aspecto social do problema, que envolve o consumo de drogas”, afirma Melo.

Crimes patrimoniais

Segundo o titular da SSP, coronel Vanius Cesar Santarosa, a ofensiva representa o empenho no combate aos crimes patrimoniais que afetam a população. “É a primeira etapa de uma ação que será constante e irá nos ajudar a construir um projeto para alterações pertinentes na legislação”, ressalta.

“Esta parceria é de extrema importância para quebramos esta cadeia que se alimenta da compra de fios de cobre”, completa o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

Denúncia

Para auxiliar na redução de crimes e agilizar a atuação dos agentes de segurança, a prefeitura vem reiterando nas redes sociais a importância do recebimento de denúncias anônimas pelos canais 153 e 156.

