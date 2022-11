Brasil Forças de segurança simulam ataque à instituição financeira em Mato Grosso do Sul

Em Ponta Porã, a divisa entre Brasil e Paraguai é feita por uma rua. (Foto: Reprodução)

“Atenção, moradores de Ponta Porã! A partir das 22h, desta quarta-feira (23), as forças de segurança de Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero (PY) vão realizar um simulado de ataque à instituição financeira na Avenida Brasil. A operação vai contar com explosões e tiros de festim.”

O aviso é para a simulação que o 4º Batalhão de Polícia Militar, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em parceria com outras forças de segurança, programou para esta quarta-feira (23). O objetivo é testar a atuação durante ataques criminosos do estilo “novo cangaço e domínio de cidades”.

Nesse tipo de crime, organizações criminosas fortemente armadas cercam pequenas cidades para praticar assaltos, geralmente a agências bancárias, com práticas violentas contra a população.

“Esse exercício simulado vai servir não só para o combate a esse novo cangaço, essa modalidade de domínio de cidade, como integração de todas as forças envolvidas para atuação em outros crimes como sequestro, roubo, homicídio, que geralmente impactam na fronteira”, explica o comandante da Polícia Militar em Ponta Porã, coronel Edson Guardiano.

De acordo com as autoridades, não há motivos para a população se preocupar. “Moradores, população, trata-se de um simulado. Não se preocupem. Haverás explosões, tiros de festim, não são tiros reais, não se preocupem”, garante o comandante do Bope em Mato Grosso do Sul, tenente coronel Vinícius de Souza Almeida.

