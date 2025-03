Esporte Fórmula 1: Oscar Piastri vence Grande Prêmio da China

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

O australiano conduziu uma prova tranquila para confirmar a dobradinha da McLaren. Foto: Divulgação/McLaren O australiano conduziu uma prova tranquila para confirmar a dobradinha da McLaren. (Foto: Divulgação/McLaren) Foto: Divulgação/McLaren

Oscar Piastri liderou o Grande Prêmio (GP) da China de ponta a ponta na madrugada deste domingo (23) para conquistar sua terceira vitória da carreira e a primeira na temporada. Pole position, o australiano conduziu uma prova tranquila para confirmar a dobradinha da McLaren, assegurada também pelo segundo lugar de Lando Norris. George Russell chegou em terceiro lugar. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto foi 17º colocado, superando o colega Nico Hulkenberg.

O triunfo de Piastri, porém, se opôs ao cenário vivido por Norris: ele conseguiu ascender à vice liderança na largada mas sofreu com problemas nos freios, vendo a distância para o colega aumentar ao passo em que Russell, que conduziu a corrida inteira em terceiro, chegou muito perto dele.

Apesar da preocupação, o pódio assegura Norris na liderança do campeonato da F1 por mais duas semanas: ele agora tem 44 pontos contra 36 do vice-líder Max Verstappen. A McLaren, atual campeã de construtores, vai a 78 na ponta da tabela.

A corrida não teve tanta ação exceto, também, pela condução de Verstappen contra as duas Ferraris para conquistar o quarto lugar; para isso, contou com a estratégia ineficaz da escuderia de parar Lewis Hamilton (que já vinha lento) duas vezes, e seguiu pressionando Charles Leclerc nas voltas finais – o monegasco, assim como colega, lutando com uma asa quebrada desde a largada.

O novato da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, foi o estreante com melhor resultado: oitavo, eleito piloto do dia da prova. Outro destaque foi o calouro Oliver Bearman, que levou a Haas até o décimo lugar após largar em 17º.

A F1 retorna daqui a duas semanas em 6 de abril com o GP do Japão, terceira rodada da temporada 2025.

Com Piastri tranquilo na ponta, a disputa se concentrou entre Leclerc e Hamilton, que sofreram danos na asa dianteira e na traseira após o contato na largada mas andavam perto. O veterano, porém, visitou os boxes na volta 13, sucedendo os primeiros rivais que pararam um giro antes – todos de médios optaram por pneus duros.

Piastri parou no 14º giro, antes do colega Norris; este, chegou a ser ultrapassado por Russell mas conseguiu dar o troco.

A prova se estabilizou novamente após as trocas, com as posições da ponta reestabelecidas. Na volta 18, Hamilton recebeu a confirmação de que poderia inverter posições com Leclerc, que estava mais rápido que ele. Eles efetuaram a troca na volta 21, o monegasco assumindo a quarta colocação e mantendo-se perto de Russell.

Hamilton visitou os boxes uma segunda vez na 38ª volta, colocando um novo conjunto de pneus duros. A parada, no entanto, o mandou para sexto lugar, a 20s de Verstappen. Nas dez voltas seguintes, ele descontou 6s da diferença, mas o holandês da RBR já seguia na cola de Leclerc pronto para tentar uma aproximação maior a três voltas da bandeirada e ganhar o quarto lugar.

A prova teve, no fim, uma disputa entre Jack Doohan e Isack Hadjar pelo 14º lugar. O primeiro, porém, acabou punido em 10s por forçar o rival para fora da pista; com isso, Hadjar ficou com a posição.

O brasileiro Bortoleto começou a problema com problemas: após largar em 19º, rodou sozinho, passou pela brita e teve que visitar os boxes ainda na primeira volta para trocar os pneus médios, danificados, pelos de faixa branca. Ele seguiu em último atrás do colega Nico Hulkenberg, que havia caído de 12º para 18º no começo da prova.

Ambos chegaram a ser ultrapassados por um Liam Lawson que partiu do pit lane, mas foram beneficiados com a retirada de Alonso. Gabriel visitou os boxes novamente na volta 26 e, mais 20 giros depois, conseguiu ultrapassar o companheiro. O pit stop de Tsunoda no fim da prova, com uma asa quebrada, beneficiou a dupla.

2025-03-23