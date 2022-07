Fórmula 1 Fórmula 1: Russell conquista primeira pole da carreira

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

Britânico superou tempo de Sainz na bandeirada por apenas 0s044 em 136ª pole da Mercedes. (Foto: Getty Images)

A chuva deu trégua, mas o sábado foi de surpresas na Fórmula 1 (F1). George Russell brilhou na volta final da classificação do GP da Hungria e faturou a pole position da etapa, pela primeira vez em sua carreira. O britânico fez 1m17s377 em sua melhor volta já no limiar do Q3, com apenas 0s044 de vantagem sobre Carlos Sainz. Charles Leclerc é terceiro.

Colega de Russell na Mercedes, Lewis Hamilton largará em sétimo. Ele não deu sua volta final por problemas na asa traseira. Já Max Verstappen, que chegou a liderar o Q2, será apenas décimo. O atual campeão desperdiçou a primeira volta no Q3 com um erro e sofreu com problemas no motor na tentativa final, despedindo-se precocemente da briga pela pole.

O melhor resultado de Russell numa classificação havia sido o segundo lugar no chuvoso GP da Bélgica de 2021. O jovem de 24 anos conquista a primeira pole da carreira em sua temporada de estreia na Mercedes e encerra um jejum da equipe de 14 GPs sem largar da posição de honra, desde a etapa da Arábia Saudita em dezembro passado.

Sem chuva, a Mercedes viu um problema a menos (dificuldade de aquecer os pneus) em seu caminho e começou a sessão competitiva: Hamilton e Russell apareceram no top 4, e o heptacampeão fez a melhor volta no Q1.

O desempenho foi mais discreto no Q2, mas suficiente. No segmento final, o jovem britânico apareceu ao lado de Sainz e bateu o espanhol, que havia cravado a melhor volta já na bandeirada. Verstappen não estará sozinho no pelotão intermediário, já que seu colega Sergio Pérez não foi bem no Q2 e largará em 11º, atrás dele.

A McLaren, que não faz uma boa temporada até aqui e luta com a Alpine no Mundial, confirma um fim de semana mais animador na parte de cima da classificação com Lando Norris, completando a segunda fila na quarta colocação. Daniel Ricciardo se saiu bem no Q1 e quase foi eliminado no segmento intermediário, mas sobreviveu e largará em nono.

A largada do GP da Hungria será neste domingo (31), às 10h (horário de Brasília).

Russell não escondeu a felicidade com o feito – nem a surpresa, dado o discreto rendimento da equipe alemã nos treinos livres da etapa.

“Estou na lua. É absolutamente vibrante. Quero dizer, ontem foi provavelmente nossa pior sexta-feira (29) da temporada. E todo mundo ontem (sexta) à noite trabalhou muito duro. Nós realmente não sabíamos em que direção ir e então na última volta o tempo continuou chegando, e chegando. E eu cruzei a linha, olhei pra tela e vi que fomos pole. Foi uma sensação incrível”, comemorou.

