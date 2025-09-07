Esporte Fórmula 1: Verstappen vence e quebra jejum; Bortoleto acaba em oitavo

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Depois de oito corridas, holandês voltou a subir no topo do pódio da F1. Foto: Reprodução Depois de oito corridas, holandês voltou a subir no topo do pódio da F1. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Depois de oito corridas, Max Verstappen voltou a subir no topo do pódio da F1. Líder praticamente de ponta a ponta, o holandês venceu o GP da Itália após partir da pole position neste domingo, controlando a prova para chegar à frente de Lando Norris e Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto chegou em oitavo lugar, beneficiado com uma punição a Andrea Kimi Antonelli.

A corrida foi pouco movimentada. Max teve que ceder a liderança para Norris após cortar caminho para passá-lo na largada, mas não demorou a recuperar a dianteira. Enquanto o holandês conduzia com tranquilidade, Lando seguiu em busca de uma brecha que não encontrou e foi prejudicado nas voltas finais por um pit stop de quase 6s. Por sorte, contou com Piastri cedendo-lhe a vice-liderança.

O australiano questionou a ordem de equipe, mas segue líder no Mundial de pilotos com 31 pontos sobre Norris. Verstappen permanece em terceiro na tabela apesar dos 25 pontos pelo resultado deste domingo, que foi sua primeira conquista desde o GP da Emilia-Romagna em maio. O holandês soma três triunfos em 2025, bem como no Autódromo de Monza, e chega a 66 vitórias em sua carreira.

Duelo de gerações

Bortoleto teve Alonso como principal adversário neste domingo. Seguindo à frente do veterano após a largada, entrou nos boxes junto com o rival mas acabou superado por ele, retornando com pneus duros no lugar dos médios. No entanto, se uma freada brusca do calouro beneficiou o espanhol no pit lane, uma quebra na suspensão da Aston Martin o tirou da prova.

Com a retirada do veterano, os pit stops de rivais e uma manobra sobre Pierre Gasly, o brasileiro já aparecia apareceu em 11º lugar, a 20 voltas da bandeirada. A parada de Esteban Ocon no fim e a punição dada a Andrea Kimi Antonelli, por direção errática em disputa com Alexander Albon, também fizeram o calouro da Sauber subir de décimo a oitavo.

A corrida

Além de Isack Hadjar e Pierre Gasly, que partiram do pit lane, a largada não contou com Nico Hulkenberg, que se retirou após a volta de alinhamento com problemas mecânicos. No apagar das luzes, Verstappen seguiu com Norris ao lado nos primeiros metros; o inglês escapou da pista quando Piastri também tentou uma aproximação do holandês. Na curva 1, Max cortou por fora da pista e saiu na frente de Lando, que reclamou pelo rádio.

Com o lance sob investigação pelos comissários, a RBR orientou o tetracampeão a devolver a posição, manobra executada por ele na abertura da segunda volta. Logo atrás, Leclerc passou Piastri pelo terceiro lugar, e Bortoleto subiu uma posição: o brasileiro saiu bem para manter-se à frente de Fernando Alonso e ganhou a disputa por espaço com Andrea Kimi Antonelli, surgindo em sexto.

Norris acabou ultrapassado por Verstappen na curva 4, na terceira volta da corrida. Dois giros depois, foi a vez de Piastri retomar seu terceiro lugar, passando Leclerc. A prova seguiu estável nos giros seguintes; a partir da décima volta, o holandês da RBR começou a estender a vantagem de mais de 3s sobre o inglês da McLaren, embora não tenha ido tanto além.

Norris herdou a vice-liderança da prova com o pit stop de Verstappen na volta 38, já que o tetracampeão tinha apenas 5s9 sobre ele. A McLaren então optou por fechar a prova com os compostos macios no lugar dos médios para ambos os pilotos; trouxe Piastri aos boxes mesmo ele estando atrás do inglês e, no 47º giro, convocou Lando.

No entanto, a parada de Norris durou 5s9 devido a um problema na afixação da roda dianteira esquerda. O inglês retornou à pista em terceiro lugar, reassumindo a segunda colocação graças a uma ordem de equipe. Verstappen, reestabelecido na liderança depois das trocas dos rivais, chegou a observar o fato ao brincar pelo rádio da RBR; a essa altura, ele já tinha quase 19s de vantagem.

A F1 retorna daqui a duas semanas com o GP do Azerbaijão, em 21 de setembro. A etapa será a 17ª da temporada.

