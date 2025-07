Rio Grande do Sul Fornecedores dos novos uniformes escolares do RS serão notificados a refazer peças com defeito

3 de julho de 2025

Kits com peças do vestuário são entregues gratuitamente aos alunos. (Foto: Rodrigo Ziebell/Arquivo Ascom-RS)

A Secretaria da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul informou que está apurando falhas de impressão em algumas peças dos novos modelos de uniformes escolares da rede estadual de ensino. De acordo com o órgão, as empresas fornecedoras dos lotes com problemas serão notificadas para que providenciem de forma imediata as devidas correções.

Essa é a primeira vez que os estudantes de instituições gaúchas de ensino público estadual recebem gratuitamente as peças do vestuário de identificação. Trata-se de um kit com dez peças nas cores verde, branca e azul, em uma combinação acrescida do brasão e da bandeira do Rio Grande do Sul – a lista inclui três camisetas de manga curta e duas de manga longa, agasalho, bermuda, moletom e duas calças de abrigo.

O curso anual para confecção e distribuição do material é de R$ 209 milhões, conforme divulgado no lançamento da iniciativa, em outubro do ano passado. No site escola.rs.gov.br, a pasta ressalta:

“Mais que uma vestimenta, os uniformes representam um símbolo de pertencimento à comunidade escolar e evidenciam o compromisso do Estado com a valorização da educação pública. Isso gera impactos positivos, como o reforço da segurança no ambiente escolar, promoção da equidade entre os alunos, fortalecimento da identidade estudantil e economia significativa para milhares de famílias gaúchas”.

“Processo complexo”

Ainda conforme o governo do Estado, o processo de licitação para compra do material foi estruturado por meio de nove editais (um para cada região de abrangência das coordenadorias estaduais de ensino):

“O resultado foi uma complexa operação envolvendo a contratação de 18 empresas responsáveis pela confecção e entrega em todo o território do Rio Grande do Sul”.

(Marcello Campos)

