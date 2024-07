Rio Grande do Sul Foro de Eldorado do Sul permanece fechado até o início de agosto em razão da enchente

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Eldorado do Sul foi uma das cidades mais afetadas pelas enchentes que castigaram o Estado Foto: Gustavo Mansur/Secom Eldorado do Sul foi uma das cidades mais afetadas pelas enchentes que castigaram o Estado. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Foro de Eldorado Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, permanecerá fechado até 3 de agosto em razão dos danos causados pela enchente que castigou o município em maio. Os prazos processuais estão suspensos.

A medida consta em uma portaria publicada pela direção do Foro. Conforme o documento, também estão canceladas as audiências já designadas, exceto as de custódia e as urgentes, cuja realização será on-line.

“As atividades jurisdicionais e administrativas ocorrem em expediente remoto, assegurando-se o atendimento das partes, advogados e interessados pelo Balcão Virtual”, informou o Tribunal de Justiça do RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/foro-de-eldorado-do-sul-permanece-fechado-ate-o-inicio-de-agosto-em-razao-da-enchente/

Foro de Eldorado do Sul permanece fechado até o início de agosto em razão da enchente

2024-07-23