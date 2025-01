O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que o terremoto teve 7,1 graus de magnitude e foi relativamente raso, com uma profundidade de cerca de 10 quilômetros.

O epicentro do tremor foi a cerca de 75 quilômetros ao norte do Monte Everest, que fica na fronteira entre a China e o Nepal. A área é sismicamente ativa, onde as placas tectônicas da Índia e da Eurásia se chocam, causando elevações nas montanhas do Himalaia fortes o suficiente para alterar a altura dos picos mais altos do mundo.

Cerca de 1 mil residências foram danificadas no Tibete, que é uma região autônoma da China. Em Kathmandu, capital do Nepal, a cerca de 230 quilômetros de distância, o terremoto acordou os moradores e os fez correr para as ruas, assustados.