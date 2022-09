Mundo Fortuna de US$ 500 milhões, quarto invadido por estranho, ex-motorista das Forças Armadas: confira curiosidades sobre a rainha Elizabeth II

Monarca assumiu o trono aos 25 anos, depois da morte de seu pai. Reinado foi o mais longo do Reino Unido e o segundo mais duradouro do mundo

A rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira (08) aos 96 anos, teve um reinado que, além de ser o mais longo da história do Reino Unido, foi marcado por uma série de curiosidades envolvendo a vida privada da monarca e de seus familiares.

Reinado mais duradouro do Reino Unido

O reinado da rainha Elizabeth II se tornou o mais longo da história do Reino Unido em setembro de 2015, após os 63 anos e 216 dias em que ela esteve à frente do trono. Até então, a detentora do recorde era a rainha Vitória, sua tataravó.

Este também foi um dos reinados mais duradouros no mundo, atrás apenas dos 72 anos do Rei Luís XIV, da França. Elizabeth passou a ocupar o segundo lugar no ranking em junho deste ano, meses após completar 70 anos de reinado, quando ultrapassou o monarca tailandês Bhumibol Adulyadej, que ficou no comando por 70 anos e 126 dias.

Motorista das Forças Armadas

No final da Segunda Guerra Mundial, aos 18 anos, Elizabeth ingressou nas Forças Armadas como motorista.

Herdeira direta do trono após tio abdicar

Elizabeth Alexandra Mary só se tornou herdeira direta do trono porque seu tio, irmão do pai dela, abdicou como rei para se casar com uma americana divorciada – o que a Coroa não permitia. Isso fez com que o pai de Lilibeth, como ela foi apelidada pela família, assumisse o reinado. Com a morte de George VI, quando Elizabeth tinha apenas 25 anos, ela se tornou rainha.

1ª coroação televisionada no Reino Unido

A coroação de Elizabeth, em 2 de junho de 1953, foi a primeira e até agora única do Reino Unido a ser transmitida pela televisão. Apesar de a coroação ter ocorrido um ano após a morte do pai, ela já havia assumido o cargo de rainha.

Fortuna pessoal de US$ 500 milhões

Alvo de especulações e nunca oficialmente informada, a fortuna pessoal da rainha Elizabeth é estimada em US$ 500 milhões (R$2,6 bilhões na cotação de 6 de setembro), de acordo com reportagem de 2021 da revista norte-americana Forbes. O valor se refere a investimentos, joias e dois castelos. Já o patrimônio total da Coroa Britânica, segundo a publicação, é de US$ 28 bilhões (R$ 146,2 bilhões).

Senso de humor

Mesmo conhecida pela formalidade em eventos oficiais, nos bastidores, Elizabeth era tida como dotada de senso de humor. Para o príncipe Harry, por exemplo, esta seria a maior qualidade da avó. Há relatos de que ela foi uma ótima imitadora de políticos, religiosos e personagens de TV.

Barbie comemorativa

Uma boneca Barbie com o rosto de Elizabeth II foi criada em comemoração aos 70 anos de seu reinado. A boneca usa uma faixa com medalhas e uma tiara.

Paixão por cães corgi e cavalos

A monarca também era conhecida por sua paixão pela raça de cachorro corgi. Ela teve mais de 30 cães, a maioria descendente de Susan, corgi que Elizabeth ganhou quando fez 18 anos.

Sua última corgi, Willow, foi sacrificada aos 14 anos em abril de 2018, por causa de um câncer, o que deixou a monarca muito abalada. Ela também gostava muito de cavalos e por muito tempo montava nos animais por hobby.

Quarto invadido por estranho

O quarto da rainha, no Palácio de Buckingham, foi invadido por um estranho em 1982. De acordo com a BBC, o homem ficou por cerca de dez minutos conversando com ela, e a rainha só conseguiu chamar os guardas após o invasor lhe pedir um cigarro. O caso foi retratado na série “The Crown”.

Turistas acampados no palácio

Além da invasão ao quarto da rainha, outra falha da segurança do Palácio de Buckingham ocorreu também na década de 1980 quando, segundo a BBC, três turistas alemães acamparam do lado de fora do edifício achando estarem no Hyde Park, um dos principais parques de Londres.

Harry deixou funções na realeza

O príncipe Harry, neto da rainha, e a esposa dele, Meghan Markle, abandonaram as funções na realeza e se desvincularam totalmente da coroa britânica em fevereiro de 2021.

O casal estava insatisfeito com a forma como era tratado na família real. O escritor Christopher Andersen, especializado na Família Real, escreveu um livro no qual afirma que o Harry e Meghan se sentiram excluídos após ficarem de fora de mensagem de Natal da rainha em 2019.

Em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, Meghan, cuja mãe é negra e o pai é branco, disse que seu filho Archie teve negado o título de príncipe por conta de preocupações dentro da família real “sobre o quão escura sua pele poderia ser”.

Filho acusado de assédio sexual

O príncipe Andrew, considerado o filho favorito da rainha, renunciou a títulos militares e abriu mão de seus cargos honorários em 2022 após acusação de agressão sexual nos Estados Unidos. Com isso, ele deixou de poder assumir função pública e de atender pelo título de “Sua Alteza Real”.

A acusação contra Andrew partiu de Virginia Giuffre, uma cidadã americana vítima dos crimes sexuais do financista americano Jeffrey Epstein, morto em 2019. Virginia disse ter tido relações sexuais forçadas com o príncipe há mais de duas décadas. Andrew sempre negou o crime e acabou chegando a um acordo com a mulher.

