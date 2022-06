A Polo Films, empresa produtora de Filmes de Polipropileno Biorientado, conhecidos no segmento de embalagens como BOPP lança, durante o Fórum ABRE de Sustentabilidade Positive Packaging, a linha OneFlex. O novo material, que já está disponível para o mercado, vem solucionar problemas relacionados à reciclabilidade de embalagens de alimentos que necessitam de uma grande barreira de proteção e, por isso, precisam adicionar outros substratos em suas composições. É o caso, por exemplo, do setor do café e do pet food.

Com barreiras para gorduras e aromas e uma baixa permeabilidade ao oxigênio, o OneFlex tem ainda uma melhor adesão de tintas e uma maior força de laminação, facilitando o processo de conversão. O OneFlex é um monomaterial com tecnologia patenteada e certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e com aprovação em andamento da Federal Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos.

A Polo Films possui um modelo de gestão de qualidade organizacional, certificada pela ISO 9001. E também tem os certificados FSSC 22000 (Food Safety System Certification), certificação do sistema de segurança de alimentos, que atende aos requisitos de boas práticas de fabricação incluídos na especificação técnica do segmento, aprovado pelo comitê Global Food Safety Initiative (GFSI). A empresa possui também outro produto dedicado à sustentabilidade, o B-Flex, um BOPP biodegradável, lançado em 2021.

De acordo com o CEO da Polo Films, Antonio Jou, o Fórum ABRE de Sustentabilidade, entre esta terça (31) e a quinta ( 02), em São Paulo, é a ocasião ideal para o lançamento do OneFlex. “Durante o evento, iremos reunir as principais referências, experiências e aprendizados que o mercado vem buscando a fim de encontrar os caminhos para uma cadeia de consumo mais sustentável. A sustentabilidade é também a direção que tomamos em todas as nossas ações de Pesquisa & Desenvolvimento”, pontua Jou.

Mais sobre a Polo Films

Com mais de 40 anos no mercado brasileiro, a Polo Films é uma empresa de manufatura da cadeia do plástico, produz Filmes de Polipropileno Biorientado, conhecido no segmento de embalagens como BOPP. Com unidade fabril localizada em Montenegro (RS) e escritório em São Paulo (SP), a empresa gera mais de 400 empregos e exporta para a América Latina e Estados Unidos. A partir de uma produção anual de aproximadamente 60 mil toneladas, a Polo Films constitui-se como uma companhia de alta performance para entregar o mais significativo benefício aos seus colaboradores, clientes, acionistas e à sociedade. Seus principais clientes estão na indústria de alimentos, higiene, limpeza, beleza e bebidas.

Mais sobre o Fórum

A ABRE, Associação Brasileira de Embalagem, promove, no próximo dia 31 de maio, 1 e 2 de junho, o Fórum ABRE de Sustentabilidade. Com o tema central, “Embalagem Positiva”, o encontro vai explorar o conceito da Positive Packaging e trazer referências, experiências, aprendizados, insights para responder e debater os seguintes questionamentos: Quais os caminhos para uma cadeia de consumo mais sustentável? Como estamos construindo a circularidade na cadeia de consumo? Quais os avanços em embalagens, compromissos das marcas, infraestrutura, protagonismo das scale ups de captação de resíduos, fortalecimento da atuação das cooperativas de catadores? Como a tecnologia está impulsionando novas possibilidades? Quais as formas de promovermos o engajamento do consumidor? Mais informações em https://www.abre.org.br/ forum-abre-sustentabilidade/# O%20Evento