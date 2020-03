Agro Fórum da Soja movimenta agenda de debates da Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

Foto: Jonas Oliveira/Fotos Públicas

É inegável que a tecnologia pode contribuir muito para o avanço da produção de alimentos no mundo. Empresas têm investido milhões de dólares todos os anos em busca de novas soluções, que tornem a agricultura mais eficiente e com menos impacto para o meio ambiente. Um dos conceitos que vem ganhando força é o uso de imagens de satélite. O Fórum Nacional da Soja, em sua 31ª edição, traz como destaque palestra com brasileiro Fábio Teixeira, fundador da Hypercubes, empresa norte-americana que está desenvolvendo um programa espacial para o agronegócio em parceria com produtores, agrônomos e pesquisadores brasileiros.

A palestra final do fórum, sobre perspectivas da economia agrícola para o Brasil e o mundo, é com o engenheiro agrônomo e doutor em Economia Aplicada Alexandre Mendonça de Barros. O fórum acontece na terça-feira, 3/3, no auditório central do parque da Expodireto Cotrijal. Ingressos, a R$ 300,00, podem ser reservados através do e-mail forum@cotrijal.com.br. O ingresso dá direito a almoço no restaurante do parque.

8h: Credenciamento

9h: Abertura

9h15: Palestra “Construindo uma equipe homem-máquina para alimentar o mundo”, com Fábio Teixeira

10h30: Palestra “Perspectivas da economia agrícola para o Brasil e o mundo”, com Alexandre Mendonça de Barros

11h45: Encerramento

