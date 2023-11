Acontece Fórum Desafios da Economia Gaúcha mobiliza lideranças para debater o desenvolvimento do Estado

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

“O Rio Grande do Sul frente ao cenário nacional e internacional” foi o mote do evento, que ocorreu no auditório do Ministério Público Foto: Jorge Scherer/O Sul “O Rio Grande do Sul frente ao cenário nacional e internacional” foi o mote do evento, que ocorreu no auditório do MP. (Foto: Jorge Scherer/O Sul) Foto: Jorge Scherer/O Sul

A tarde desta quinta-feira (9) foi destinada ao debate sobre o futuro da economia do Rio Grande do Sul. Promovido pela Rede Pampa e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, em parceria com Banrisul, Badesul, BRDE, Corsan e Asun, o Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha teve autoridades e empreendedores gaúchos como painelistas e contou com a presença de mais de 600 participantes no auditório do Ministério Público do RS.

O evento, que faz parte do Projeto RS Sustentável, contou com a apresentação da comunicadora da Rede Pampa Bruna Magalhães. O vice-presidente do grupo de comunicação, Paulo Sérgio Pinto, foi o mediador do grande painel com os convidados. O encontro seguiu os moldes do programa Pampa Debates e irá ao ar na grade da TV Pampa nos dias 10, 14 e 15 de novembro.

Responsável pela palestra de abertura, o governador Eduardo Leite ressaltou os principais avanços do Rio Grande do Sul nos últimos anos, com ênfase para a desburocratização e digitalização dos serviços aos cidadãos, as parcerias com a iniciativa privada e a reestruturação da máquina pública gaúcha. “Não existe sociedade que tenha prosperado com o governo desajustado”, afirmou.

Para que o RS tenha um horizonte de desenvolvimento econômico frente ao ônus demográfico – com menos pessoas economicamente ativas – Leite explicou que é preciso que o estado seja acolhedor com as pessoas que querem viver e empreender aqui. “Temos que ser um local que importa gente e retém talentos”, comentou o governador.

Em sua contribuição, o vice-governador Gabriel Souza também destacou a mudança da pirâmide demográfica gaúcha. “Atualmente temos menos pessoas buscando empreender ou buscando emprego. Para aquecer a economia, precisamos que as próximas gerações sejam mais eficientes, produtivas e competitivas”, elucidou.

Para ele, este é o momento-chave para o investimento profundo em capital humano no RS. “Um estado precisa que sua mão de obra seja qualificada para gerar desenvolvimento econômico”, compartilhou Gabriel, enfatizando a educação como prioridade do governo estadual.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, foi o responsável pelas boas-vindas ao público e comentou sobre a modernização das estruturas burocráticas no estado, com privatizações, concessões e reformas administrativas. “Precisamos trabalhar sempre em sintonia com a iniciativa privada, no caminho de termos um Rio Grande do Sul moderno, eficiente e que atenda às expectativas dos empreendedores”, apontou.

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, avaliou de forma positiva o debate. “Saímos do fórum com a sensação de que o nosso estado está realmente preparado para os próximos passos de crescimento que nós tanto almejamos. Tenho certeza de que a Rede Pampa cumpriu seu papel na busca pelo desenvolvimento”, comemorou.

A criação de empregos, junto com o desenvolvimento através da educação e da tecnologia, foi elencada como a melhor maneira de se gerar riqueza permanente para o estado, como enfatiza Gadret. De acordo com ele, essa foi uma das conclusões do debate.

Exemplares da obra de arte “A Bota”, da artista plástica gaúcha Gloria Corbetta, foram entregues a todos os painelistas do fórum pelas mãos da diretoria da Rede Pampa e de representantes dos patrocinadores do evento. Uma gravação do fórum está disponível no canal da TV Pampa no YouTube. Já um caderno especial será publicado na edição do Jornal O Sul do dia 20 de novembro.

