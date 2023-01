Política Fórum dos governadores oferece força policial para reforçar reação aos atos de terrorismo no Distrito Federal

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Extremistas invadiram os Três Poderes e vandalizaram vidraças, mobília, documentos e obras de arte. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em reunião de emergência, o Fórum Nacional de Governadores decidiu oferecer o envio de forças policiais para ajudar na segurança da área central de Brasília.

A decisão foi tomada após vândalos bolsonaristas promoverem atos de terrorismo, com intenção golpista, na área central de Brasília. As informações são do blog do jornalista Valdo Cruz no portal G1.

Na reunião, secretários de Segurança Pública dos estados avaliaram que é preciso proteger a capital federal e a democracia. Governadores também participaram do debate.

A oferta do reforço policial já foi comunicada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por intermédio do ministro da Justiça, Flávio Dino.

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, publicou em rede social na noite de domingo que o envio de policiais a Brasília era discutido com os governos de Alagoas, Bahia, Goiás e Piauí.

Horas antes, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia decretado intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal para manter a ordem na capital.

Terrorismo

O grupo invadiu os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal – as sedes dos três poderes da República – e vandalizou vidraças, mobília, documentos e obras de arte.

Policiais militares tentaram conter os bolsonaristas com uso de spray de pimenta, no entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional.

Imagens do local mostram que um veículo da Força Nacional caiu no espelho d’água do Congresso. Os sistemas de prevenção de incêndio foram ativados nos prédios, lançando água sobre o material de trabalho de autoridades e servidores.

Nota de repúdio

Os governadores também emitiram nota de repúdio ao terrorismo na área central.

Leia a seguir, na íntegra:

“O Fórum Nacional de Governadores externa sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados hoje no Distrito Federal, os quais revelam a invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da ilegal vandalização das dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal por manifestantes golpistas, irresignados com o resultado das eleições legitimamente encerradas no País, e publica a presente nota de apoio à democracia, condenando quaisquer atitudes violentas e posturas irresponsáveis que ponham em risco a integridade do estado democrático de direito.

As Governadoras e os Governadores brasileiros, colocando-se à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional, exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas e aqueles que permitiram, por negligência ou conveniência, tal situação, bem como a subsequente penalização de seus responsáveis.”

