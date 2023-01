Acontece Fotógrafo gaúcho Marcio Pimenta realizará expedição à Patagônia para encontrar o legado deixado pelo cientista Charles Darwin

24 de janeiro de 2023

O objetivo proposto é percorrer e fotografar, por terra e por mar, as trilhas por onde Darwin esteve

O fotógrafo gaúcho e explorador, Marcio Pimenta, irá partir no dia 27 de fevereiro em uma expedição para a National Geographic Society para encontrar o legado deixado pelo cientista Charles Darwin, na Patagônia, durante sua viagem de volta ao mundo à bordo do navio Beagle entre 1831 e 1836 e que o levou à escrever aquela que é considerada a teoria mais importante da história “A Origem das Espécies”.

O objetivo proposto é percorrer e fotografar, por terra e por mar, as trilhas por onde Darwin esteve, documentando suas observações sócioantropológicas, as paisagens e o legado ainda presente na Patagônia.

Contexto da expedição

Em 1831 o capitão Robert FitzRoy partiu da Inglaterra a bordo do navio Beagle levando em sua tripulação um jovem chamado Charles Darwin. E esta viagem alterou a forma como vemos nosso lugar no mundo. Darwin, com sua incessante curiosidade, talento para a observação acurada e uma percepção instintiva compreendeu o mundo de uma maneira completamente nova e isso resultou na criação da sua mais famosa teoria.

O primeiro indício importante que colocou Darwin no rastro do que viria a ser A Teoria da Evolução das Espécies – até hoje, a mais importante obra científica isolada já publicada – na realidade não surgiu nas selvagens ilhas Galápagos, mas três anos antes, em uma tempestuosa praia no Litoral Norte da Argentina, em uma jazida de fósseis. A Patagônia foi uma escola para o naturalista. Ele preencheu seus diários com narrativas sobre os povos e a paisagem da Patagônia. Não faltam detalhadas observações sócio-antropológicas.

Marcio Pimenta

Marcio Pimenta é explorador e fotógrafo com foco em questões humanas e socioculturais, identidade e mudanças climáticas. Com sede no Sul do Brasil. Seu trabalho foi apresentado em várias publicações impressas e online em todo o mundo, incluindo National Geographic, Rolling Stone, The Guardian, The Wall Street Journal, The New York Times e El País.

A sua obra é dedicada a um testemunho da história humana, marcada por conquistas e perdas.

Ele recebeu inúmeros prêmios por seus trabalhos. Em 2016 e 2017, esteve no Iraque para cobrir a guerra contra o Estado Islâmico e o renascimento das mulheres Yazidis. Esse trabalho resultou em seu primeiro livro de fotografias, publicado em 2020, “Yazidis”. Marcio Pimenta é membro do National Geographic Explorer e também do The Explorers Club, o maior clube de exploradores do mundo. Bolsista do Rory Peck Trust e do Pulitzer Center. É ainda membro ativos do Everyday Climate Change.

