Cinema Fotos incríveis capturaram um foguete da Nasa voando na frente da lua

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Um fotógrafo da Filadélfia conseguiu registrar o foguete de 14 andares voando na frente de uma lua quase cheia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Minutos antes do lançamento de um foguete da Nasa em 2 de outubro, Steve Rice percebeu que estava no lugar errado para registrar o momento que esperou por anos.

Nativo do Texas e morador da Filadélfia, o homem de 33 anos documentou cerca de meia dúzia de lançamentos espaciais de perto, mas queria mesmo tirar fotos e gravar vídeos de um foguete voando em frente à lua.

“Isso está na minha mente há muito tempo como uma fantasia, mas nunca pensei que haveria uma oportunidade”, disse ao Business Insider.

No entanto, ele viu sua chance quando a Northrop Grumman anunciou que voaria na espaçonave Cygnus NG-14, apelidada de “SS Kalpana Chawla”, da estação de lançamento da Nasa em Wallops Island, em Virgínia.

Fotografar qualquer coisa voando rápido, além de clicar a lua requer uma combinação de sorte, planejamento e habilidade, devido ao pequeno tamanho relativo do corpo celestial e movimento constante. Fazer isso com foguetes requer um excesso de todas as três virtudes, e mais.

Em setembro, por exemplo, quase todas as tentativas de lançamento em solo americano foram canceladas. O lançamento da espaçonave Cygnus não foi diferente: 18 segundos antes da decolagem planejada para 1º de outubro foi adiada devido a um problema com o equipamento de controle, segundo disse a Nasa.

Rice estava lá no dia e perdeu tempo e muito dinheiro no processo. Na entrevista, ele disse que não tinha certeza se tentaria clicar novamente no dia seguinte, mas ele foi.

Tendo estudado previsões do tempo, pesquisado alinhamentos e configurações de filmagem com aplicativos especializados (como o Photographer’s Ephemeris e o Flight Club) e estudado mapas para determinar o local perfeito: o acostamento de uma estrada perto de um milharal 5,1 km da plataforma de lançamento da Nasa. A partir daí, ele calculou: a lua estaria subindo acima do horizonte leste, para se alinhar perfeitamente com o caminho do foguete para orbitar cerca de 22 segundos após a decolagem.

Com “um grande golpe de sorte”, disse ele, ele poderia encaixar a estrutura do foguete dentro da lua cheia quase minguante.

Com apenas 16 minutos restantes para a contagem regressiva, no entanto, Rice verificou três vezes sua localização – e se viu montando seu equipamento a milhares de metros de onde deveria estar. “Usei um mapa para contar postes telefônicos de cruzamentos, já que não havia nenhum outro detalhe discernível”, disse ele. “Mas à noite, era difícil encontrar o lugar certo, e fui colocado no lugar errado, perto do poste errado… Tive que jogar tudo de volta no carro e dirigir pela estrada até o lugar certo e configurar tudo novamente.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cinema