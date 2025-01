Cláudio Humberto França faz PSB brigar para manter seu emprego

Por Cláudio Humberto | 24 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Dentro do PSB há a certeza de que Lula, ao dizer na reunião ministerial que “trabalhadores não querem mais CLT”, tinha dois alvos certos: o primeiro, Luiz Marinho, petista ministro do Trabalho, e uma das figuras mais atrasadas da esquerda brasileira, e Márcio França (PSB), micro-ministro de Empreendedorismo e da Microempresa. A fala ligou o alerta de possível demissão de França por déficit de desempenho, o que o levou a exigir dos correligionários que lutem para ele não perder o cargo.

Longa estrada

França espera ser “convencido” a desistir da candidatura ao governo de SP para “não dividir a esquerda”. Mas a vaga é de Geraldo Alckmin.

Ressuscita o falecido

Para não perder o espaço que ainda tem, o PSB estuda trucar Lula e tentar crescer na Esplanada cavando espaço para Paulo Câmara.

Boquinha

Câmara governou Pernambuco sem deixar saudades. Saiu do PSB para assumir uma lamentada presidência do Banco do Nordeste.

João que manda

Quem trabalha noite e dia na costura de espaço para o PSB é o prefeito do Recife, João Campos, que irá assumir a presidência do partido.

Lula bate cabeça sem admitir culpa pela inflação

O governo Lula passou esta quinta (23) batendo cabeças procurando solução para outro problema de comunicação: desmentir que pretenda restabelecer controle de preços dos alimentos, muito embora o próprio presidente tenha usado a expressão. Pior do que o temor de recriação de um órgão de “controle de preços” como a finada Sunab, é a percepção de que o presidente, em seu terceiro governo, não faz ideia ou não acredita que a inflação decorre de sua própria irresponsabilidade fiscal.

Barata tonta

Lula chamou até o advogado e ministro Paulo Teixeira (questão agrária), teleguiado do MST, para discutir inflação de alimentos. Nada de Haddad.

Ta feia a coisa

A popularidade de Lula desaba por vários motivos, inclusive a tentativa de espionar o pix, mas ele acha que “acabar com a inflação” o salvará.

É a gastança

O presidente do Banco Central explicaria a Lula o que gera inflação, mas ele não quer correr o risco de ouvir que a culpa é da própria gastança.

Rumo ao isolamento

Com zero chance de ser eleito presidente do Senado, Marcos Pontes (SP) pode custar muito ao PL: presidência de comissões e cargos na mesa. Foi o que levou Bolsonaro a aplicar um pedala no astronauta.

Novo ‘serial killer’

Os lacradores ainda chamarão Trump de “serial killer” por matá-los de raiva, em série. Como prometeu na campanha, ele proibiu o governo de financiar ONGs oportunistas, que embolsavam dólares do capitalismo malvadão para financiar esquerdas atrasadas, inclusive no Brasil.

Racismo banido

Trump também proibiu o uso de dinheiro público para patrocinar políticas de racismo institucional, que perseguem grupos (pessoas brancas por exemplo) por serem “opressores”, ignorando suas posições pessoais.

Inimigo da vez

O PT virou a famosa “máquina de destruir reputações” contra o TCU, que é o inimigo da vez. O motivo das ofensas: a corte de contas entendeu que o programa Pé-de-Meia está operando fora das regras fiscais.

Engoliu a língua?

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) notou que a sempre falante e briguenta Gleisi Hoffmann (PT-PR) emudeceu sobre corte na Educação, no Minha Casa, Minha Vida, recorde de queimadas, vacinas no lixo…

Fila da benção

Além de Hugo Motta (Rep-PB), com os dois pés dentro para ser o próximo presidente da Câmara, Lula quer ouvir Davi Alcolumbre (União-AP) antes de bater o martelo e fechar o troca-troca ministerial.

Raphí no XP

O banco XP fez um gol de placa: contratou Raphael Figueiredo, ex-CEO da Eleven, para assumir sua área de estratégia em ações. Chamado de “Raphí” pelos amigos, é dos jovens talentos mais admirados no mercado.

Sobe e desce

Sem muita certeza de quem sai e quem fica, a semana termina com Paulo Pimenta, ex-Secom, em alta para substituir Márcio Macedo na Secretaria-Geral da Presidência. Macedo, se muito, leva cargo no PT.

Pensando bem…

…esse Pé-de-Meia do Lula é furado.

PODER SEM PUDOR

Ateu, graças a Deus

O presidente Lula morre de medo de avião, e isso não é de hoje. Na campanha presidencial de 1994, ele voava com um grupo de militantes e amigos para Tarauacá, cidade próxima à divisa entre Acre e Amazonas, quando uma forte turbulência sacudiu o pequeno bimotor. O avião balançava e Lula foi ficando cada vez mais nervoso, até desabafar: “Os materialistas que se virem, para eu vou começar a rezar…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

