Mundo França vai exigir teste de coronavírus de viajantes vindos de 16 países, entre eles o Brasil

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

O governo francês vai exigir o teste da Covid-19 para viajantes vindos de 16 países onde a circulação do novo coronavírus ainda é alta. Brasil, Estados Unidos e Peru estão na lista anunciada nesta sexta-feira (24) pelo primeiro-ministro da França, Jean Castex.

O primeiro-ministro lembrou que, com esses países, as fronteiras do país ainda estão fechadas. Por isso a regra será aplicada apenas para cidadãos franceses que morem nos países de origem ou para estrangeiros residentes na França que precisem voltar para casa.

“Não se trata de deslocamentos em massa”, disse Castex em entrevista coletiva no aeroporto de Paris. A entrada de cidadãos brasileiros que não moram na França, por exemplo, permanece bloqueada.

Os viajantes que passaram por algum dos países indicados deverão fazer o teste tipo RT-PCR e apresentar resultado negativo para o Sars-Cov-2 antes de embarcar para o território francês. Os que não puderem provar serão submetidos a testes na chegada. A norma prevê que uma quarentena obrigatória de 14 dias será imposta para quem apresentar resultados positivos para o vírus.

Fronteira com a Espanha

Castex também recomendou aos franceses que evitem viajar para a região espanhola da Catalunha, onde novos focos da doença surgiram nos últimos dias, enquanto a situação sanitária não melhorar.

“Estamos conversando com as autoridades espanholas e catalãs para garantir que os deslocamentos sejam limitados ao máximo possível”, disse o primeiro-ministro. A França, onde o coronavírus deixou mais de 30.000 mortos, observa nessas últimas semanas uma aceleração dos casos e o surgimento de novos focos da doença.

