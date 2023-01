Saúde Fratura de pênis existe e pode levar a problemas de ereção

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Uma fratura do pênis geralmente resulta em um pênis que incha imediatamente e aparece uma tonalidade roxa na pele. (Foto: Reprodução)

A fratura do pênis é um evento raro, mas pode ocorrer se houver um trauma no pênis ereto. O número exato de homens que tiveram um pênis fraturado é desconhecido, mas estima-se que ocorra 1 caso a cada 10.000 homens.

O corpo cavernoso é uma estrutura interna do pênis revestida por uma membrana chamada albugínea e, quando preenchido por sangue, resulta na ereção do pênis.

O pênis não tem osso e o termo fratura é a expressão que define a ruptura da albugínea e extravasamento de sangue do corpo cavernoso para outros locais do pênis e periferia.

O trauma é mais frequentemente causado por relações sexuais vigorosas, como quando o pênis sai da vagina e é acidentalmente empurrado contra a pelve (bacia). Mas uma fratura do pênis também pode ocorrer devido à masturbação agressiva ou em algumas modalidades de práticas culturais.

Uma fratura do pênis geralmente resulta em um pênis que incha imediatamente e aparece uma tonalidade roxa na pele, lembrando uma berinjela.

Os sinais e sintomas de uma fratura peniana, que podem ser observados, incluem: Dor súbita no pênis; Som como um “estalo”; Perda rápida de ereção; Inchaço no eixo peniano; Hematoma (sangue sob a pele do pênis/púbis/escroto); Urinar sangue.

A fratura do pênis é uma urgência médica e necessita de atenção urológica imediata. A lesão geralmente é diagnosticada com um exame físico e ultrassom, além da história clínica.

O tratamento cirúrgico é recomendado na grande maioria dos casos. Se não for tratada, a fratura do pênis pode resultar em um pênis curvo ou na incapacidade permanente de obter ou manter uma ereção firme o suficiente para o sexo (disfunção erétil), entre outras sequelas.

Após a confirmação diagnóstica e tratamento, as atividades sexuais estão suspensas por pelo menos oito semanas e, mesmo após o tratamento cirúrgico da fratura, a forma do seu pênis e/ou a qualidade de suas ereções podem não ser mais as mesmas. Essas complicações podem ser tratadas e devem ser discutidas com o seu urologista.

