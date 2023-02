Rio Grande do Sul Freeway deve receber mais de meio milhão de veículos durante o feriado de Carnaval

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Estimativa considera o período de 16 a 22 de fevereiro Foto: O Sul (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CCR ViaSul divulgou nesta quarta (15) a previsão de fluxo para o período de Carnaval em suas rodovias no Rio Grande do Sul. Entre os dias 16 e 22 de fevereiro (quinta a quarta de cinzas), somente na Freeway, deverão passar cerca de 503 mil veículos nos dois sentidos. Deste total, 253 mil subirão rumo ao litoral norte gaúcho ao longo dos 7 dias.

Segundo a concessionária, durante o período, o fluxo mais intenso será concentrado na saída do feriado e no retorno. Para a saída são previstos pouco mais de 33 mil na quinta-feira (16) e, saltando para 75 mil e 76 mil na sexta-feira (17) e no sábado (18), respectivamente. Já no domingo (20) o fluxo normaliza com 28 mil veículos indo para o litoral e 29 mil retornando para a capital.

Para o retorno a Porto Alegre o movimento começa a aumentar na segund-feira (20), com cerca de 47 mil motoristas. Esse número salta para 68 mil na terça (21), sofrendo leve redução na quart-feira (22), chegando a 54 mil.

Para auxiliar na programação da viagem, a CCR ViaSul orienta aos motoristas que evitem trafegar nos horários de pico: na sexta após as 17h, depois das 14h no sábado, no domingo depois das 16h e nas manhãs de segunda.

Alguns dias a mais de descanso

Para aqueles que conseguirão aproveitar por mais tempo o período, retornando somente na próxima segunda-feira (27), o fluxo deve ter menos intensidade. Segundo o levantamento da Concessionária, cerca de 31 mil carros devem rumar ao litoral na sexta-feira (24) e mais 25 mil no sábado (25). Já a partir do domingo (26) serão 44 mil retornando a capital gaúcha e outros 25 mil na segunda-feira (27). Os horários de maior movimento seguem os mesmos já informados.

Segurança com as crianças

Ao longo do período do Carnaval a CCR ViaSul fará também campanha de distribuição de pulseirinhas de identificação em suas praças de pedágio. A ação, já tradicional durante a Operação Verão, visa contribuir para a segurança das famílias que vão às praias no intuito de diminuir os casos de crianças perdidas.

No material distribuído é possível escrever o nome da criança e o local onde a família está na praia, de forma a auxiliar no reencontro dos familiares no caso de a criança se perder.

Liberação do acostamento

Com o aumento considerável do fluxo, é provável que aconteça a liberação do acostamento para auxílio na fluidez do tráfego.

Por isso, as equipes da CCR ViaSul e os agentes da Polícia Rodoviária Federal reforçam aos motoristas algumas orientações sobre essa operação: quando, autorizada, é feita do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí), por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos (PMVs) da Concessionária, com orientações aos motoristas sobre como proceder. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.

Ainda, em caso de condições climáticas adversas, o acostamento não é liberado. A Concessionária salienta, porém, que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro, gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.

Fluxo pela BR-386

A expectativa da Concessionária também prevê cerca de 200 mil veículos trafegando pela BR-386 durante o Carnaval. Conforme o levantamento o tráfego deve aumentar na sexta-feira (17) onde 16 mil carros devem seguir ao interior do Estado e 21 mil para a capital. No sábado (18) tais índices devem alcançar 14 mil e 16 mil, respectivamente.

Na terça de Carnaval (21), a previsão é de que 18 mil motoristas sigam para o interior do RS e pouco mais de 12 mil retornem a Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/freeway-deve-receber-mais-de-meio-milhao-de-veiculos-durante-o-feriado-de-carnaval/

Freeway deve receber mais de meio milhão de veículos durante o feriado de Carnaval