Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

A Freeway liga Porto Alegre ao Litoral Norte gaúcho Foto: Fabiano Panizzi/Divulgação A Freeway liga Porto Alegre ao Litoral Norte gaúcho. (Foto: Fabiano Panizzi/Divulgação) Foto: Fabiano Panizzi/Divulgação

A Freeway, estrada que liga Porto Alegre ao Litoral Norte gaúcho, é a sétima melhor rodovia do Brasil, aponta uma pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte).

Conforme o levantamento, o trecho da BR-101 no Rio Grande do Sul aparece no 11º lugar. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (17) pela CCR ViaSul, concessionária que administra as duas rodovias.

A pesquisa também apontou queda na qualidade das estradas em todo o País. Para chegar ao resultado, o estudo levou em consideração três aspectos: pavimento, sinalização e geometria das vias. Juntos, os índices revelam o estado geral das rodovias.

“O resultado é a comprovação de todo o trabalho que fizemos e continuamos realizando em todo o trecho da concessão. Seguimos, agora, com o objetivo de tornar a Freeway a melhor rodovia do Brasil”, disse o gerente de Operações da CCR ViaSul, Diogo Stiebler.

A concessionária é responsável pela administração, conservação, ampliação e operação de 473,4 quilômetros de rodovias no Estado. Além da Freeway e da BR-101, a empresa administra as BRs 386 e 448.

