Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Há possibilidade de temporais isolados e ligeiro declínio das temperaturas. Foto: Fernando Dias/SEAPDR Há possibilidade de temporais isolados e ligeiro declínio das temperaturas. (Foto: Fernando Dias/SEAPDR) Foto: Fernando Dias/SEAPDR

Os próximos sete dias terão chuvas significativas em diversas regiões do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico 05/2022, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), a Emater/RS-Ascar e o Irga.

Até este sábado (5), o ingresso de uma área de baixa pressão e deslocamento de uma frente fria provocarão chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados e ligeiro declínio das temperaturas. No domingo (6), o ingresso de uma massa de ar seco afastará as instabilidades, com temperaturas mais amenas em todas as regiões.

Entre segunda (7) e quarta-feira (9), a presença do ar seco manterá o tempo firme e grande amplitude térmica, com temperaturas mais amenas no período noturno e em torno de 30°C durante o dia.

Os totais previstos deverão oscilar entre 15 e 35 na maior parte do Estado. Na Fronteira Oeste, Missões e Planalto os volumes deverão oscilar entre 35 e 50 mm, podendo superar 60 mm em algumas localidades do Alto Uruguai.

Agricultura

As chuvas ocorridas na última semana permitiram a retomada da semeadura do milho, que já atinge 98% da área total estimada, especialmente em sucessão às lavouras de fumo ou em plantio escalonado, prática tradicional mais ao Sul do Estado.

A colheita evoluiu para 42% das lavouras, consolidando perdas ocasionadas pela estiagem ao longo do ciclo do cereal, segundo a Seapdr.

