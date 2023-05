Rio Grande do Sul Frente fria provoca virada no tempo no Sul do Brasil; Centro do País continua quente

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Umidade do ar inspira atenção em vários estados do Sudeste e Centro-Oeste, e também em parte do Nordeste Foto: Luciano Lanes/PMPA Umidade do ar inspira atenção em vários estados do Sudeste e Centro-Oeste, e também em parte do Nordeste. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A semana começou com o clima ainda bastante quente e principalmente muito seco em toda a região central do País. A área que corresponde ao Sudeste, Centro-Oeste e parte do interior nordestino pede atenção com a umidade do ar, que estará muito baixa – em São Paulo e em Goiás poderá ficar abaixo de 20%. As temperaturas em todas essas regiões ficarão acima dos 28°C.

A capital paulista terá máxima de 29°C, assim como em Vitória; 30°C em Belo Horizonte, 33°C no Rio de Janeiro e 32°C em Goiânia. Cuiabá foi a capital mais quente desta segunda-feira (8), com máxima de 34°C na parte da tarde. Já a capital mais fria foi Porto Alegre, com apenas 21°C.

O motivo é uma frente fria que já chegou ao Sul e trouxe o tempo gelado no lugar das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul ao longo da última semana. Santa Catarina também terá uma queda na temperatura, e são esperadas geadas nos próximos dias.

Rio Grande do Sul

A semana passada foi de intensos temporais no Rio Grande do Sul. Entre a manhã dos dias 5 e 6 de maio, em 24 horas, os municípios do Estado foram os que mais registraram chuva em 24 horas, com valores entre 70 e 170 mm, segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Boa parte do Rio Grande do Sul já acumulou neste mês de maio volumes dentro e acima da média climatológica (que oscila entre 140 e 180mm).

Nos próximos dias, o destaque será o aumento do frio e o tempo firme, com risco de geada no Norte e na Serra nesta quarta (10), quinta (11) e sexta-feira (12). No final da semana, a chuva deverá retornar, com maior incidência no Sul, no Leste e no Nordeste, bem como na Serra, no Litoral e na Região Metropolitana.

O motivo da volta das precipitações será uma frente fria que passará pela costa do Estado somada com a umidade que vem do mar. Na Grande Porto Alegre, vários municípios também passaram de 100 mm. Viamão, por exemplo, somava até domingo 132 mm. Uma vez que a frente fria avançava com mais chuva, forte em diversas cidades, na tarde e noite de ontem, os volumes aumentavam e os balanços de precipitação hoje vão indicar marcas ainda mais altas. Com mais de 20 dias ainda pela frente e mais chuva até o fim do mês, maio terminará excepcionalmente chuvoso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/frente-fria-provoca-virada-no-tempo-no-sul-centro-do-pais-segue-quente/

Frente fria provoca virada no tempo no Sul do Brasil; Centro do País continua quente

2023-05-08